Angela Cavagna e la guerra dei seni con Sabrina Salerno: “Guardate le foto e trovate le differenze”

Ma quale perizia? Angela Cavagna risponde a Sabrina Salerno a mezzo Instagram, dopo che la stella di "Boys, Boys, Boys" ha replicato alla sua intervista sul ritocchino al seno, mostrando la perizia fatta da un chirurgo plastico. La ruggente risposta della infermiera sexy di Striscia la Notizia è arrivata sontuosa e imperativa, corredata da foto doppia e didascalia piena di emoji sbeffeggianti: "Trova le differenze…"

La priama foto pubblicata da Angela Cavagna la mostra in costume con le sue grazie abbondanti in bella vista. Se c'è stata una peculiarità della ex compagna di Orlando Portento, quella è sempre stata la sua iscrizione alla categoria delle "maggiorate". La seconda foto, un po' sgranata, mostra invece Sabrina Salerno degli anni d'oro. La scollatura, purtroppo è piatta.

Trova le differenze. Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto… Per concludere… grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l’argomento e me ne torno al mare…