Romantica pausa caffé per Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’abbraccio che scaccia le voci di crisi Jennifer Lopez e Ben Affleck si concedono una passeggiata romantica a Santa Monica. I due, abbracciati e complici, scacciano le voci di crisi che li rincorrono dal loro matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più affiatati che mai, complici e felici di trascorrere questo momento della loro vita insieme, nonostante le voci di una presunta crisi si susseguano con insistenza e vogliano separare i due che, invece, sono più innamorati che mai. Nelle foto pubblicate dal sito Whoopse, i due si abbracciano, si sorridono scambiandosi sguardi sognanti.

Passeggiata romantica a Santa Monica

Sono stati immortalati così, abbracciati, durante una passeggiata e una pausa caffé in quel di Santa Monica, dove la coppia più chiacchierata di Hollywood vive e trascorre il tempo con la famiglia tra un set e l'altro. Ben Affleck, in perfetta forma, sorride e tiene stretta la sua dolce metà, che non ha la minima intenzione di staccarsi da suo marito. Insomma, il loro legame vince su ogni voce di crisi, di possibili divorzi o allontanamenti dell'uno o dell'altro, almeno così sembra guardandoli stare insieme, come se nulla potesse disturbarli, ignari di essere ripresi dai paparazzi appostati nelle vicinanze o assuefatti alla loro presenza. A confermare che il matrimonio continua ci sono anche le fedi, indossate da entrambi, e l'anello di fidanzamento al dito di lei, come ulteriore dimostrazione della promessa d'amore che si sono scambiati.

Le indiscrezioni su una possibile crisi

Qualche scatto basterà per mettere a tacere coloro che dichiarano di essere a conoscenza di un clima non propriamente idilliaco tra i due, ma dopo il loro matrimonio sembra che invece abbiano trovato un nuovo equilibrio. I Bennifer, che hanno fatto ampiamente parlare della loro storia, sia prima che dopo le nozze, sono stati bersagliati da indiscrezioni secondo cui la gelosia di lei, avrebbe già creato delle crepe nel rapporto, arrivato al punto di crollare. Niente di tutto questo sembra emergere dalle ultime notizie sul loro conto e, anche la cantante ha pubblicato di recente un video in cui si mostra con il suo Ben, dove ridono abbracciati, guardando nella telecamera del telefono. Se due indizi fanno una prova, quindi, almeno per adesso parlare di crisi è fin troppo azzardato, se non impossibile.