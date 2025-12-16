Rita Rusic: “Prima di sposarmi con Cecchi Gori persi il bambino che aspettavo, fu veramente difficile”

Rita Rusic è tornata a parlare del divorzio da Vittorio Cecchi Gori, arrivato nel 2000 dopo circa 20 anni d'amore, per una decisione che fu presa da lei. Nello studio di Caterina Balivo, l'attrice e produttrice ha ricordato anche di un momento di sofferenza vissuto prima di convolare a nozze, poco dopo aver scoperto di essere incinta per la prima volta.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 16 dicembre, Rita Rusic ha raccontato un momento di profondo dolore vissuto quando stava per sposarsi con Vittorio Cecchi Gori, da cui si è separata nel 2000. La produttrice e attrice aveva scoperto di essere incinta, però la gravidanza non arrivò a termine: "Feci il test, vivevamo già insieme. Gli dissi di essere incinta e fissammo le nozze. Persi il bambino prima di sposarmi". Un dolore che Rusic racconta ancora oggi facendo fatica a trattenere le lacrime: "Il vestito da sposa era metà largo, fu un momento veramente difficile. Mi ricoverarono in clinica e mi misero in una stanza di fronte alla nursery. Stavo lì a piangere e a sentire i bambini".

Il divorzio da Cecchi Gori arrivò dopo quasi 20 anni insieme e fu una decisione presa da Rusic. Subito dopo, lui le tolse ogni risorsa, sia sul piano lavorativo che personale, con pesanti conseguenze sulla sua vita. "È stata una guerra. Beh, diciamo una rissa e in una rissa il primo cazzotto è il più importante. Il primo cazzotto l'ho preso io", raccontò in un'intervista rilasciata lo scorso giugno a Il Giornale. Si trovò a dover ricominciare da zero: "Ero sola, ho reagito. Ho fatto quello che avrei dovuto fare a 20 anni e che non avevo fatto. Sono andata in America".