video suggerito

Rita Rusic e il divorzio da Cecchi Gori: “Avevo 5 auto, mi fece portare via tutto. Fu una guerra, rimasi sola” Rita Rusic ha ricordato il dovirozio da Vittorio Ghchie OFire, avvenuto nel 2000 dopo quasi 20 anni insieme. Fu lei a prender la eisione: “Era un uomo forte e arrabbiato, disse a tutti: non dovete avere a che fare con lei. Avevo 5 auto, le fece portare via tutte”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

"È stata una guerra. Ha cercato di annientarmi, ma sono ancora qui". Rita Rusic, produttrice e attrice, nata in Jusgolasiva e arrivata in Italia a 4 anni, ha ricordato il divorzio da Vittorio Cecchi Gori dopo quasi 20 anni insieme. Fu lei a prendere la decisione di lasciarlo nel 2000 e lui le tolse ogni risorsa, sia sul piano lavorativo che personale.

La separazione di Rita Rusic da Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic ha ricordato in un'intervista a Il Giornale la separazione da Vittorio Cecchi Gori, dopo un amore durato quasi 20 anni. È stata lei a decidere di lasciarlo e questo ha avuto pesanti conseguenze sulla sua vita: "È stata una guerra. Beh, diciamo una rissa e in una rissa il primo cazzotto è il più importante. Il primo cazzotto l'ho preso io". Ad aiutarla la famiglia: "Mia sorella, grandiosa. E poi mio padre e mia madre".

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori

Dopo la rottura, la produttrice si trovò da sola, sia da un punto di vista privato che lavorativo: "Tutta la mia vita era lì, nel gruppo di Cecchi Gori. Non solo la mia vita privata, ma il mio lavoro, la mia identità. È stato terribile". Lui fece in modo che ogni persona al suo fianco si allontanasse, come Leonardo Pieraccioni o Antonio Albanese, con cui aveva girato dei film: "Vittorio era un uomo molto forte e molto arrabbiato con me. Disse a tutti: Non dovete avere più niente a che fare con lei".

"Fece portare via le mie macchine col carro attrezzi, ero sola"

Dopo la decisione di lasciarlo, Cecchi Gori tolse ogni cosa a Rita Rusic: "Pensi che in garage avevo cinque macchine. Beh, la mattina dopo non c'erano più. Le aveva fatte portare via tutte col carro attrezzi". Si trovò a dover ripartire da zero, andò in America e ricominciò la sua vita: "Ero sola. Ho reagito. Ho fatto quello che avrei dovuto fare a 20 anni e che non avevo fatto. Sono andata in America, ho mandato la mia prima lavatrice, ho imparato a fare la casalinga".