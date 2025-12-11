Rita Dalla Chiesa spiega perché lasciò Forum: “Mi dissero che avrebbe chiuso, sbagliai a non andare da Berlusconi”

Rita Dalla Chiesa torna a raccontare uno dei capitoli più delicati della sua carriera: l’addio a Forum. Una scelta arrivata dopo 23 anni di conduzione, un pezzo enorme della sua vita professionale e personale. Ospite di Monica Setta a Storie al bivio, in onda sabato 13 dicembre su Rai2, la conduttrice e oggi deputata di Forza Italia ripercorre quel momento e ammette: “Ho sbagliato, sarei dovuta andare a Milano da Berlusconi”.

Il retroscena sull'addio a Forum

A distanza di anni, Dalla Chiesa svela il vero motivo per cui lasciò Mediaset e il programma che l'aveva resa uno dei volti più popolari del daytime: "Lasciai perché mi dissero che Forum avrebbe chiuso i battenti. Era settembre, i contratti per la mia squadra si facevano solo fino a dicembre. Non me la sono sentita di far pagare a tante famiglie il peso delle mie scelte e me ne sono andata". Secondo la conduttrice, le voci sulla chiusura erano circolate con insistenza e lei, per senso di responsabilità verso la sua squadra, aveva deciso di farsi da parte. Una scelta fatta “da capitana”, come lei stessa la definisce. Ma col senno di poi, si è rivelata un errore: "Quelle erano voci che poi si rivelarono infondate, visto che Forum va ancora in onda. Sbagliai a non andare a Milano da Berlusconi. Lui mi avrebbe detto la verità e io sarei rimasta al mio posto".

Il possibile ritorno in Tv

Oggi, l’ex conduttrice, ora impegnata in Parlamento, sta concentrando le sue energie sull’attività legislativa, con particolare attenzione alla giustizia. Tuttavia, ammette di sentire spesso la nostalgia dei suoi anni in televisione, quando ha trascorso 23 anni a Forum. Pur sottolineando la volontà di portare avanti progetti importanti come la riforma della giustizia, non esclude la possibilità di un futuro ritorno sul piccolo schermo. Per il momento, però, la politica resta la sua priorità assoluta.