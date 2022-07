Riccardo Marcuzzo ha nuova fiamma, paparazzato mentre bacia Stephanie Bellarte Riccardo Marcuzzo, conosciuto dal pubblico come Riki, è stato paparazzato insieme a una nuova fiamma, il cui nome è Stephanie Bellarte. Il cantante di Amici 16 e l’ex pupa si scambiano romantici baci per le strade di Milano, apparendo complici e sorridenti.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto da Whoopsee)

Riccardo Marcuzzo ha una nuova fiamma. Il cantante, che ha partecipato ad Amici nell'edizione del 2016, è stato paparazzato da Whoopsee per le strade di Milano insieme a Stephanie Bellarte, ex Pupa dello show La Pupa e il Secchione. Una nuova frequentazione per Riki (questo il suo nome d'arte), che avrebbe deciso di dare una svolta alla sua vita sentimentale, oltre che a quella lavorativa. Da poco infatti ha pubblicato il brano Ferrari White, con l'intenzione di portare un cambiamento significativo nel suo percorso artistico.

Le foto di Riccardo Marcuzzo insieme alla nuova fiamma

Gli occhi attenti di Whoopsee hanno pizzato Riki in compagnia di una nuova ragazza. Si tratta di Stephanie Bellarte, in passato concorrente de La Pupa e il Secchione. I due passeggiano in città mano nella mano, apparendo complici e sorridenti. Si scambiano un romantico bacio che fuga ogni dubbio sul loro rapporto. È la prima volta che il cantante viene avvistato con una ragazza dopo le foto con la modella Ella Ayon, risalenti allo scorso anno. Un nuovo capitolo della vita sentimentale dell'ex protagonista di Amici sembra ormai destinata ad aprirsi.

Chi è Stephanie Bellarte

La ragazza paparazzata con Riki si chiama Stephanie Bellarte, ha 22 anni ed è originaria di Pavia. Nel 2021 è apparsa per la prima volta in tv nel programma La Pupa e il Secchione, Viceversa, condotto da Andrea Pucci, in coppia con il Secchione Alessio Guidi, con il quale ha avuto una relazione al di fuori dello show. Ha anche partecipato a diversi concorsi di bellezza, come Miss Mondo Italia, e su Instagram ha più di 146mila follower.