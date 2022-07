Dopo le foto con Riki Marcuzzo, Stephanie Bellarte racconta la verità sull’ex: “Ci siamo lasciati” Stephanie Bellarte, l’ex Pupa paparazzata con Riccardo Marcuzzo, ha voluto fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. Prima che fossero diffuse le foto con il cantante, la ragazza non aveva mai parlato apertamente della fine della sua storia con l’ex secchione Alessio Guidi, tanto che alcuni utenti pensavano fosse ancora impegnata.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto Whoopsee) A sinsitra Stephanie Bellarte con Riccardo Marcuzzo, a destra l’ex fidanzato Alessio Guidi

Riccardo Marcuzzo, conosciuto dal pubblico come Riki, è stato paparazzato in compagnia di una nuova fiamma per le strade di Milano. La ragazza in questione si chiama Stephanie Bellarte ed è una ex Pupa. Ha partecipato allo show La Pupa e il Secchione- Viceversa, dove ha fatto coppia con il secchione Alessio Guidi, con cui ha poi iniziato una relazione anche al di fuori del reality.

La verità di Stephanie Bellarte sull'ex fidanzato Alessio Guidi

Gli scatti che ritraggono Stephanie Bellarte insieme a Ricky hanno subito fatto scatenare il web. Il motivo è la vita sentimentale della ex pupa, che prima di frequentare il cantante di Amici sarebbe stata con Alessio Guidi, con il quale ha condiviso l'esperienza a La Pupa e il Secchione- Vicerversa. Alcuni utenti sostengono che la ragazza non abbia mai parlato apertamente della fine della sua storia, ma lei ha voluto fare chiarezza a riguardo, proprio dopo le foto che le foto hanno iniziato a fare il giro del web:

Ci siamo lasciati, questa volta definitivamente. Volvevamo aspettare a comunicarlo sui social perché comunque ci tengo alla nostra privacy ma è giusto darvi delle risposte. Vi chiediamo di non insultare nessuno dei due. La decisione è stata presa di comune accordo.

Le foto di Riccardo Marcuzzo e Stephanie Bellarte

Gli occhi attenti di Whoopsee hanno pizzato Rik mentre passeggia con l'ex pupa per le strade di Milano. I due si tengono per mano, apparendo complici e sorridenti. Si scambiano un romantico bacio che fuga ogni dubbio sul loro rapporto. È la prima volta che il cantante viene avvistato con una ragazza dopo le foto con la modella Ella Ayon, risalenti allo scorso anno. Un nuovo capitolo della vita sentimentale dell'ex protagonista di Amici sembra ormai destinata ad aprirsi.