Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati: “Purtroppo le persone cambiano” La coppia nata a Uomini e Donne nel 2016 composta da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo ha deciso di separarsi: “Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine” ha annunciato l’ex corteggiatrice.

A cura di Gaia Martino

Si sono scelti nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel 2016, e a distanza di sei anni hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono ufficialmente lasciati dopo diversi giorni che si rincorrevano voci di crisi. A rendere pubblica la notizia è l'ex corteggiatrice che con una Instagram story ha spiegato anche i motivi che li hanno spinti a prendere due strade differenti.

L'annuncio di Camilla Mangiapelo

Camilla Mangiapelo con una Instagram story ha fatto sapere che la storia d'amore con Riccardo Gismondi è giunta al capolinea. "Scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta e per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue" ha scritto l'ex corteggiatrice prima di rendere ufficiale la separazione.

Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa, obiettivi lavorativi e personali ci portano ad una separazione.

Sono stati insieme sei anni, ora non è facile per lei affrontare la rottura. Ha aggiunto: "Non rinnego nulla, purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. È un momento delicato, spero che i motivi che hanno portato alla rottura restino personali". Ha chiesto ai suoi fan di rispettare adesso il momento delicato e la privacy di entrambi.

La storia d'amore di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo

A dicembre 2016 andò in onda la scelta di Riccardo Gismondi, il tronista che arrivò sino alla fine del percorso con Camilla e Martina: fu quest'ultima a lasciare che scegliesse la romana anziché lei, abbandonando il programma. Iniziò così la storia d'amore di Riccardo e Camilla che subito fu messa alla prova a Temptation Island, l'estate dopo. La coppia ha sempre mantenuto riserbo in questi anni, condividendo l'essenziale con i loro fan e vivendosi con privacy la loro storia d'amore. A distanza di sei anni purtroppo hanno deciso di prendere due strade diverse, anche in relazione alle differenze caratteriali, stando a quanto spiegato dall'ex corteggiatrice. A giugno la loro ultima foto di coppia pubblicata: