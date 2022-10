Rafael Nadal e Maria Francisca Perello presto genitori, svelato il sesso del bebè in arrivo Stando alla rivista spagnola Hola!, Rafael Nadal e la moglie Maria Francisca Perello diventeranno presto genitori di un maschietto. Lo scorso giugno era stato lo stesso sito a diffondere per prima la notizia della gravidanza, poi confermata anche dal campione di tennis.

A cura di Elisabetta Murina

Rafael Nadal diventerà presto papà. Lo scorso giugno la rivista spagnola Hola aveva rivelato che il campione di tennis e la moglie Maria Francisca Perello sarebbero diventati genitori per la prima volta. Ora lo stesso sito svela quale sarà il sesso del bebè in arrivo.

Rafael Nadal papà di un maschietto

Stando alla rivista spagnola Hola, Nadal e la moglie Maria Francisca Perello accoglieranno in famiglia un maschietto. Ancora una volta non si tratta di un annuncio ufficiale da parte dei futuri genitori, ma di un'indiscrezione diffusa dal sito di gossip, lo stesso che lo scorso giugno aveva messo insieme una serie di indizi concreti e lanciato la notizia della gravidanza. Solitamente molto discreto sulla sua vita privata, il campione aveva poi confermato l'arrivo del primo figlio durante una conferenza stampa a Maiorca: "Viviamo una vita più tranquilla senza esporci. Non mi aspetto che la mia vita quotidiana cambi molto con questo evento".

L'amore tra Rafael Nadal e Maria Francisca Perello

L'amore tra Rafael Nadal e Maria Francisca Perello è nato quasi 20 anni fa: i due si sono conosciuti ai tempi del liceo e negli anni hanno fortificato sempre di più il loro legame, fino a diventare marito e moglie. La coppia si è sposata nel 2019 a Maiorca, l'isola natale dal campione di tennis, mentre i festeggiamenti si sono svolti nella villa La Fortaleza. Per amore del marito, Maria Francisca Perello ha lasciato il suo lavoro in una compagnia di assicurazioni per unisri al progetto di beneficenza del compagno, la Fondazione Nadal. "Certo che voglio avere una famiglia. Amo molto i bambini e vorrei che i miei figli si sentissero liberi di fare ciò che vogliono della loro vita", aveva dichiarata Rafa nel 2019 parando con la rivista Hello! a proposito del suo desiderio di diventare padre, che dovrebbe concretizzarsi entro i primi mesi dell'anno.