Angelo Pintus diventa papà: “Il nome scelto è un omaggio a Raffaella Carrà” È sul palco di uno dei suoi spettacoli live a Taormina che il comico ha annunciato la lieta notizia. Al suo pubblico ha confidato il sesso e il nome del bebè che avrà dalla moglie Michela Sturaro. Avevano sempre sostenuto di non voler diventare genitori.

A cura di Giulia Turco

Angelo Pintus sta per diventare padre per la prima volta. Tra i comici più amati d’Italia reduce dalla prima edizione italiana di LOL – Chi ride è fuori, Pintus è attualmente impegnato nel suo tour di spettacoli live in giro per l’Italia. È proprio durante l’ultima tappa siciliana che l’attore ha annunciato al suo pubblico la notizia dell’arrivo di un piccolo in famiglia. Eppure, fino a qualche anno fa, sul palco di uno dei suoi show raccontava ai suoi fan di non sentirsi pronto all’idea di mettere al mondo un figlio.

Pintus rivela il sesso e il nome del suo primo figlio

A rivelare la notizia sui social è una segnalazione giunta all’orecchio (o meglio al profilo Instagram) di Deianira Marzano. Una fan di Pintus ha riportato all’influencer che durante l’ultima tappa di Taormina, il comico non è riuscito a trattenere l’entusiasmo: “Ha detto che lui e la moglie aspettano un bambino”. Rivelato anche il sesso e il nome del futuro bebè, che è un omaggio ad una colonna portante del mondo dello spettacolo alla quale Pintus è particolarmente affezionato. Sarà un maschietto e “si chiamerà Rafael, in onore della mitica Raffaella Carrà”.

L’amore con la moglie Michela Sturaro

Sposati dal 2017, Angelo Pintus e Michela Sturaro stanno per diventare genitori. La moglie è lontana dal mondo dello spettacolo, tanto che l’attore non ha mai diffuso molte informazioni sul suo conto. Hanno da poco festeggiato il loro quinto anno d’amore: “Stiamo realizzando i nostri sogni”, scrive Michela su Instagram condividendo una serie di scatti di coppia. Non è passata inosservata tuttavia la romantica proposta di matrimonio dell’attore a Michela il 9 settembre 2016 all’Arena di Verona, alla quale lei assistette emozionantissima. Si sono sposati esattamente un anno dopo, in un agriturismo vicino Ferrara con pochi intimi invitati.