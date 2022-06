Rafa Nadal papà per la prima volta, sua moglie Maria è incinta Il campione spagnolo di tennis sarà presto papà, secondo i media iberici la moglie Maria Francisca Perello (sposata nel 2019 e fidanzata di lunga data) è incinta del primo figlio.

Rafa Nadal e la moglie, Maria Francisca Perelló. La coppia sarebbe in attesa del primo figlio.

"Quando la mia vita sportiva me lo permetterà". Rafa Nadal rispondeva così a chi gli chiedeva perché, dopo aver sposato Maria Francisca Perello nel 2019 – sua fidanzata da oltre 14 anni -, non avesse ancora figli o non fossero in programma. Quel momento deve essere arrivato, forse è (finalmente) quello giusto nella vita dell'uomo prima ancora dello sportivo. Il campione spagnolo, protagonista di una grande stagione impreziosita dalle vittorie agli Australian Open e al Roland Garros, diventerà presto papà per la prima volta.

Secondo la rivista spagnola Hola, Maria Francisca Perelló è incinta. Nel 2018, allo stesso giornale, Nadal rivelò come amasse i bambini e come si sentisse propenso a creare una famiglia. A 3 anni di distanza da allora qualcosa è cambiato. Non c'è stato alcun annuncio ufficiale della coppia ma una serie di indizi concreti – qualcosa che va ben oltre le semplici indiscrezioni del gossip – confermerebbero la notizia. L'abbigliamento della donna, 33enne, che sembra preferire abiti più larghi e comodi rispetto al recente passato, non è passato inosservato.

C'è uno scatto in particolare che ha alimentato le voci sulla (presunta) gravidanza: l'immagine scattata a bordo dell'imbarcazione dove assieme al marito e ad alcuni amici si sta godendo vacanze e meritato riposo. Rafa e consorte sono attualmente al largo di Maiorca, in assoluto relax, coccolati dal dondolio delle onde, circondati dalle sfumature d'azzurro mentre sono in tour sul catamarano del valore di circa 5 milioni di euro che il tennista iberico ha personalizzato senza badare a spese.

Leggi anche Perché ora Nadal è davvero il GOAT del tennis, il migliore della storia più di Federer e Djokovic

Unione solida. Il rapporto tra Rafa e Maria si è consolidato nel tempo: lei ha rinunciato a un lavoro nel settore assicurativo per occuparsi in prima persona del progetto realizzato per la "Rafael Nadal Foundation", l'organizzazione benefica che il tennista maiorchino ha fondato nel 2008 per sviluppare, in Spagna come in tutto il mondo, progetti di sostegno e di aiuto in favore di giovani e bambini in condizioni difficili.

Gioie e dolori. Gli infortuni hanno spesso scandito la carriera del campione spagnolo, vincitore di ben 22 slam. Nadal convive con una lesione cronica al piede sinistro che gli è stata diagnosticata nel 2005: è conseguenza della è la sindrome di Müller-Weiss, una malattia degenerativa molto dolorosa. Al punto che lo stesso campione non ha escluso la possibilità di abbandonare l'attività agonistica se non riuscirà più a tenere a bada i problemi fisici che finora ha affrontato in maniera stoica anche con l'ausilio dei farmaci (come accaduto nell'ultima edizione del Roland Garros).