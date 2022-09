Samuel Peron e Tania Bambaci presto genitori, come si chiamerà il bebè in arrivo Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci hanno svelato il nome e il sesso del loro primo figlio in arrivo. Sarà un maschietto e si chiamerà Leonardo. La data del parto è vicinissima, come ha fatto sapere la futura mamma: “Dal 30 settembre ogni momento è buono”.

A cura di Elisabetta Murina

Samuel Peron, ballerino e coreografo di Ballando con le Stelle, e Tania Bambaci diventeranno presto genitori. L'annuncio qualche mese fa con un post pubblicato su Instagram: "Il regalo più bello che potessimo desiderare". Ora che la gravidanza è quasi al termine, la coppia ha svelato il nome e il sesso del bebè in arrivo.

Come si chiamerà il bebè di Samuel Peron e Tania Bambaci

Ospiti del salotto di Oggi è un altro Giorno con Serena Bortone, la coppia ha raccontato che ormai la data della nascita del loro primo figlio si avvicina sempre di più. "Dal 30 settembre qualsiasi momento potrebbe essere buono. Ormai ci siamo", ha raccontato Tania Bambaci. Il bebè in arrivo sarà un maschietto e insieme hanno scelto di chiamarlo Leonardo. Un nome che la coppia ha deciso già al terzo mese della gravidanza e che ha un significato ben preciso, vale a dire è un omaggio al grande Leonardo Da Vinci.

L'amore tra Samuel Peron e Tania Bambaci

Samuel Peron e Tania Bambaci sono una coppia dal 2013. Dopo sette anni insieme, hanno vissuto un periodo di forte crisi, tanto da decidere di allontanarsi per poi ritrovarsi più forti e innamorati di prima, come ha raccontato lo stello ballerino e coreografo:

Leggi anche Luigi Mastroianni di Uomini e Donne svela il sesso del bebè in arrivo dalla fidanzata Anna Scuderi

Lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati

Avrebbero dovuto sposarsi nel 2021, celebrando quindi il loro amore ritrovato, ma non sono circolate notizie riguardo al loro grande giorno, quindi non si sa se sia realmente avvenuto o meno. Quel che è certo è che molto presto coroneranno uno dei loro grandi sogni: diventare genitori per la prima volta.