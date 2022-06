Samuel Peron e Tania Bambaci diventeranno genitori: “Il regalo più bello che potessimo desiderare” Samuel Peron presto diventerà padre: con un post su Instagram il ballerino ha annunciato che la sua compagna, l’attrice Tania Bambaci, è incinta. “La vita ha deciso di farci un regalo”.

A cura di Gaia Martino

Samuel Peron, il ballerino e coreografo di Ballando Con Le Stelle, diventerà presto papà, la compagna Tania Bambaci è incinta. Nel 2020 la coppia raccontava di aver superato un periodo di crisi, insieme in un'intervista avevano annunciato che nel 2021 si sarebbero sposati. Non si hanno informazioni sulle nozze, se sono realmente avvenute o meno, ma oggi hanno comunicato ai loro fan, attraverso un post su Instagram, che il loro sogno si è realizzato: presto diventeranno genitori.

L'annuncio di Samuel Peron

Con una foto nella quale bacia il pancino della sua Tania Bambaci, attrice volto di fiction televisive famose come Squadra Antimafia e Il cacciatore, il ballerino Samuel Peron ha annunciato su Instagram che presto diventerà papà. La vita gli ha fatto il regalo più bello che potessero desiderare.

La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare.

La storia d'amore di Samuel Peron e Tania Bambaci

Dopo sette anni insieme, nel 2020 hanno raccontato di aver vissuto un periodo di forte crisi. Samuel Peron e Tania Bambaci decisero di allontanarsi per un periodo per poi ritrovarsi, più innamorati di prima.

La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima.

Avrebbero dovuto festeggiare il loro matrimonio nel 2021, in Sicilia, ma non sono emerse notizie riguardo le nozze. Ciò che però desideravano più di tutto era creare una famiglia insieme e finalmente hanno realizzato il loro sogno. Un bebé è in arrivo e i neo genitori, sorridenti, hanno condiviso la notizia con i loro follower di Instagram.