Proposta di matrimonio sul ring a Gaia Gigli, l’ex di Todaro e Uomini e Donne sposerà Juan Romero

Una proposta di matrimonio originale è quella che ha avuto per protagonista Gaia Gigli, la giovane donna che nel 2024 fu la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne. A distanza di due anni da quel momento e a qualche mese dal presunto flirt con Raimondo Todaro, l’estetista milanese torna di nuovo al centro dell’attenzione perché protagonista di un momento romanticissimo. Poche ore fa, al termine di un incontro di boxe con il collega Luka Leskovic, il pugile Juan Romero le ha chiesto di sposarlo. Lo ha fatto sul ring, di fronte a centina di presenti, subito dopo avere vinto l’incontro.

Juan Romero e la sorpresa a Gaia Gigli: l’anello a fine incontro

Juan Romero, pugile uruguaiano classe 1992, ha chiesto alla compagna Gaia di sposarlo dopo avere vinto un incontro di boxe con il collega Luka Leskovic. Gaia, salita sul ring per abbracciarlo in seguito alla vittoria, si è accorta delle intenzioni del fidanzato solo un attimo prima che Juan si inginocchiasse per farle la sua proposta e aprire davanti a lei la scatolina con l’anello attraverso il quale le ha chiesto di sposarlo. Gaia, emozionata, si è coperta il viso per qualche istante per poi accettare la proposta di matrimonio.

Chi è Gaia Bianchi, l’estetista milanese che sposerà il pugile Juan Romero

Gaia è una estetista milanese diventata popolare nel 2024 per avere partecipato a Uomini e Donne. Corteggiò Daniele Paudice che la scelse al termine del suo percorso ma la loro storia durò solo una manciata di mesi: a ottobre 2024, infatti, i due comunicarono di essersi lasciati definitivamente. A settembre del 2025, invece, Gaia balzò di nuovo agli onori della cronaca (rosa) per il presunto flirt con Raimondo Todaro, fresco di separazione dalla moglie Francesca Tocca. Ma l’ex professore di Amici, oggi concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip, smentì quell’indiscrezione, limitandosi a parlare solo di uno scambio di like sui social senza alcun tipo di seguito.