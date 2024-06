video suggerito

Nicolò Barella papà per la quarta volta: è nato Romeo, l’annuncio con la moglie Federica Schievenin Nicolò Barella e Federica Schievenin annunciano la nascita del quarto figlio, Romeo, primo maschietto dopo tre figlie femmine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

189 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Barella è diventato papà per la quarta volta. Il calciatore nerazzurro 27enne pochi minuti fa con un post su Instagram ha annunciato la nascita di Romeo, primo figlio maschio dopo tre femminucce. La moglie, Federica Schievenin, ha partorito poco dopo le 14 di oggi, 6 giugno 2024.

L'annuncio della nascita di Romeo Barella

"Benvenuto amore nostro. Romeo Barella" con queste parole Nicolò Barella e Federica Schievenin hanno annunciato su Instagram la nascita del loro quarto figlio, nato oggi, 6 giugno 2024, alle ore 14 circa.

Tra i commenti al post tantissimi VIP tra cui Costanza Caracciolo, Chiara Ferragni, Melita Toniolo, Virginia Mihajlovic e altri nomi dello spettacolo e del calcio italiano. Romeo Barella è il primo maschietto dopo tre figlie femmine, Rebecca, Lavinia e Matilde nate rispettivamente nel 2017, 2019 e nel 2021. Lo scorso dicembre, nel 2023, la mamma, Federica Schievenin, annunciò di essere in dolce attesa rivelando di aver vissuto un periodo molto delicato: "Durante questo viaggio il piu piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce , pochi mesi fa, e’ stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo..con tuo papà vicino e’ stato tutto un po’ più semplice…Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti", le parole.

Chi è Federica Schievenin, la moglie di Nicolò Barella e madre dei suoi 4 figli

Federica Schievenin ha sposato Nicolò Barella nel 2018. Classe 1990, è originaria di Cagliari. Ha 7 anni in più rispetto al marito, il calciatore dell'Inter, con il quale ha costruito una splendida famiglia. Seguita su Instagram da 125 mila followers circa, condivide con i fan tantissime foto con i figli e con il marito, campione d'Italia con la maglia nerazzurra. Federica Schievenin è una modella laureata in Scienze motorie.