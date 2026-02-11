Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni: la data delle nozze

Nathaly Caldonazzo si sposa. La showgirl è pronta ad andare all'altare con Filippo Maria Bruni. Le nozze, in fondo, erano nell'aria. Le aveva annunciate la stessa Caldonazzo, in un'intervista rilasciata a Verissimo lo scorso ottobre. C'è anche una data. Il settimanale Chi, nella rubrica C'è chi dice, infatti, ha diffuso le pubblicazioni.

La data del matrimonio di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni si sposeranno il 25 maggio 2026. Le pubblicazioni, come riporta il settimanale Chi, sono apparse nei giorni scorsi al comune di Roma. Il futuro marito della showgirl non fa parte del mondo dello spettacolo. Dalle pubblicazioni emerge la sua età. L'uomo è nato nel 1972, dunque tra lui e Nathaly Caldonazzo – che è nata nel 1969 – ci sono solo tre anni di differenza.

L'amore tra Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni

Lo scorso ottobre, in un'intervista rilasciata al programma Verissimo di Silvia Toffanin, Nathaly Caldonazzo ha raccontato dell'amore che ha travolto la sua vita. Undici mesi prima di quell'intervista, infatti, ha iniziato una relazione con Filippo Maria Bruni e da lì a poco, completamente inaspettata, è arrivata la proposta di matrimonio. In realtà, i due si conoscono da tempo. La showgirl ha rivelato che il loro primo incontro è avvenuto quando lei aveva solo 23 anni ed era fidanzata con Massimo Troisi: "Da allora mi ha sempre immaginato come la donna della sua vita". Dunque, un colpo di fulmine che ha resistito al passare del tempo. Come dicevamo, il 25 maggio diventeranno marito e moglie. E pensare che all'inizio, la showgirl non ne voleva sapere di dare una possibilità a quest'uomo. Aveva deciso, infatti, di rinunciare all'amore: "Non mi interessava una relazione, ho fatto di tutto per mandarlo via. Invece lui è rimasto lì, ed è bello quando una persona rimane".