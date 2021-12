“Naso rotto e traumi ovunque”, incidente per lo chef Natale Giunta de La prova del cuoco Lo chef siciliano Natale Giunta de La prova del cuoco è finito in ospedale dopo essere caduto a causa di una buca mentre era in monopattino.

A cura di Redazione Spettacolo

Natale Giunta in ospedale (ph via Instagram)

Brutto incidente per lo chef de La prova del cuoco Natale Giunta che è stato sottoposto a u'operazione dopo essere caduto dal monopattino a causa della cattiva manutenzione delle strade di Palermo: "Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro". Lo chef, infatti, stava camminando sul monopattino quando è cadiuto a terra a causa di una buca che, come scrive l'Ansa si era formata "in strada attorno a un tombino per la mancanza di manutenzione negli anni e per le piogge di queste ultime settimane". A raccontare l'accaduto è stato lo stesso Giunta che su Instagram ha postato una foto del volto ferito e del viso fasciato a seguito dell'operazione a cui è stato sottoposto.

Cosa si è fatto Natale Giunta

Giunta stava camminando sul monopattino intorno a in piazza Don Sturzo, a pochi metri dal centro cittadino, quando non ha visto la buca e si è ritrovato a terra col volto sanguinante a causa di lesioni al naso e al viso, con diversi traumi che hanno portato a un'operazione d'urgenza. Lo chef si è lamentato su Instagram di come da una parte si invitino i cittadini a muoversi rispettando quanto più possibile la natura ma non li si metta nelle condizioni di farlo: "Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque".

La solidarietà dopo l'incidente

Il cuoco, però ha anche voluto ringraziare la solidarietà dei suoi concittadini che lo hanno subito aiutato nonostante il sangue: "Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato"