Amici 21 non va in onda durante le feste di Natale, quando torna il programma di Maria De Filippi Amici si ferma durante le festività natalizie. L’ultima puntata del daytime del talent di Maria De Filippi, andrà in onda mercoledì 22 dicembre. Poi, il programma tornerà su Canale5 a gennaio 2022.

A cura di Daniela Seclì

Amici 21 si ferma per la pausa natalizia. L'ultima puntata del daytime del programma di Maria De Filippi andrà in onda mercoledì 22 dicembre 2021. Domenica 19 dicembre, invece, si è tenuta l'ultima puntata pomeridiana. A quanto pare, però, gli allievi non potranno tornare a casa e trascorrere le feste in famiglia. Per scongiurare il rischio di prendere il Covid, i 17 allievi che compongono la classe, dovranno restare nella casetta.

Quando torna in onda Amici 21

Per assistere alle nuove puntata di Amici 21 e quindi a nuove sfide per Alex, Aisha, Lda, Sissi, Luigi, Nicol, Elena, Rea, Albe, Crytical, Christian, Serena, Mattia, Dario, Cristiano, Carola e Cosmary occorrerà attendere gennaio. Sembra, infatti, che la prima puntata del daytime dopo le feste andrà in onda lunedì 10 gennaio. Mentre la puntata pomeridiana è attesa per domenica 16 gennaio. Ovviamente tali informazioni possono essere soggette a cambi di programmazione.

Cosa va in onda al posto di Amici

Un Natale da corgi

Canale5 lascerà spazio alla programmazione natalizia. Nella fascia in cui andava in onda il daytime di Amici, la rete trasmetterà dei film natalizi:

Leggi anche Fedez ballerino per un giorno ad Amici, il rapper prepara una coreografia per il 19 dicembre