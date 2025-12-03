Gossip
Miley Cyrus sposerà Maxx Morando: gli scatti con l’anello in bella vista e chi è il fidanzato

Miley Cyrus è pronta a dire sì: la cantante avrebbe ricevuto la proposta da Maxx Morando, con cui fa coppia dal 2021. A far scattare l’indiscrezione sono stati alcuni scatti recenti in cui l’artista sfoggia un vistoso anello con diamante al dito.
A cura di Sara Leombruno
Miley Cyrus è pronta a dire sì. Dopo mesi di indiscrezioni e segnali sparsi, sembra ormai certo che la cantante stia per convolare a nozze con il suo compagno Maxx Morando. A confermare il fidanzamento, fonti vicine alla coppia a People e l’anello comparso al suo dito nel corso della prima mondiale del terzo capitolo di Avatar.

L'anello di fidanzamento e le voci sulla proposta

L’artista 33enne è stata fotografata sul red carpet della première mondiale di Avatar: Fire and Ash, a Los Angeles, mentre sfoggiava un vistoso anello con diamante all’anulare sinistro. Accanto a lei, sorridente e complice, c’era proprio Morando, 27 anni, con cui ha posato davanti ai fotografi senza tentare di nascondere il gioiello. In realtà, l’anello non è comparso per la prima volta quella sera. Già a metà novembre alcuni fan avevano notato il dettaglio grazie alle foto condivise durante una cena per il compleanno di Miley. Tuttavia, è stata la serata dell’evento hollywoodiano a rendere il gesto impossibile da ignorare.

La storia d'amore e chi è Maxx Morando

Miley e Maxx si frequentano ormai da diversi anni. I primi rumors su una relazione tra loro risalgono al dicembre 2021, quando furono visti insieme nel backstage dello speciale di Capodanno condotto dalla cantante a Miami. Qualche mese dopo, nell’aprile 2022, arrivarono anche le prime immagini che li ritraevano mentre si scambiavano un bacio in pubblico, a West Hollywood, confermando di fatto il loro legame. Morando è un musicista e batterista attivo nella scena alternativa, lontano dal mondo del gossip e dei riflettori mediatici che inevitabilmente circondano una star del calibro di Miley. Nonostante questo, nel corso del tempo è diventato una presenza sempre più costante e riconoscibile al suo fianco. Se per ora dai diretti interessati non arrivano dichiarazioni ufficiali, i segnali sembrano parlare chiaro: per Miley Cyrus potrebbe essere davvero iniziata una nuova fase della sua vita, non solo artistica, ma anche sentimentale.

