Mila Suarez: “Io non rubo gli uomini impegnati”, poi lo scontro con Soleil Sorge A La Pupa e il Secchione Show è scontro aperto tra Mila Suarez ex fidanzata di Alex Belli e Soleil Sorge. Soleil accusa la pupa di provocare il secchione Mirko, promesso sposo. Mila: “Senti chi parla, tu hai fatto lo stesso”.

A cura di Giulia Turco

A La Pupa e il Secchione Show è arrivato l'atteso confronto/scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorge nei panni di giudice. La modella, che ha avuto una relazione con Alex Belli dopo la fine del suo primo matrimonio, ha lanciato una serie di provocazioni all'opinionista ed ex gieffina, tirando in ballo proprio la sua esperienza appena conclusa nel reality di Signorini con riferimento, neanche a dirlo, al triangolo tra lei, Alex e Delia, con la quale Mila aveva già avuto un duro scontro. Soleil non ci sta e rispedisce al mittente le accuse.

Mila Suarez e la frecciatina a Soleil sugli uomini impegnati

La Pupa, che gareggia in coppia con Mirko Gagliarano, si trova in un faccia a faccia diretto con la fidanzata e promessa sposa del secchione, Guenda Goria. Non sono sfuggiti gli atteggiamenti ammiccanti e a tratti provocatori di Mila, che assicura di non avere alcun interesse per Mirko. "Stai tranquilla Guenda che io non rubo gli uomini impegnati", assicura Suarez lanciando una frecciata diretta all'opinionista Soleil Sorge. "Sei un grande provocatrice", incalza Goria. "Sappi che Mirko è un ragazzo sapiosessuale. Significa che lo devi conquistare con l'intelligenza, se lo vuoi provocare devi usare altre armi".

Lo scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorge

Soleil tace, fino a quando lo scontro finisce per esplodere in maniera diretta andando dritto al punto. Siccome la vendetta è un piatto da servire freddo, Soleil risponde a Mila regalandole uno zero come giudizio ad una delle prove e accusandola di aver esagerato nelle confidenze date a Mirko. La Pupa la prende male e replica: "Senti da che bocca escono le critiche, è esattamente quello che hai fatto tu". Soleil non ci sta: "Come scusa? Evita di paragonarti a me, tesoro". E così lo scontro si infuoca. "Visto che mi hai dato uno zero come giudizio, anche per me tu sei uno zero per me".