Mia Ceran incinta prende una pausa dalla tv: “Ho sempre avuto paura fosse una debolezza non farcela” Mia Ceran, giornalista e conduttrice, ha annunciato di volersi prendere una pausa dal lavoro per dedicarsi alla sua gravidanza e al secondo figlio in arrivo. “Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela. Riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro non ci rende meno affidabili”, ha scritto.

A cura di Elisabetta Murina

Mia Ceran ha deciso di prendersi una pausa dalla tv. Incinta del suo secondo figlio, dopo il primo nato nell'agosto del 2021, la conduttrice ha scelto di fermarsi e aspettare di partorire prima di tornare al lavoro. L'annuncio con un post pubblicato su Instagram nella giornata di oggi, 1 febbraio.

La decisione di Mia Ceran

Con un lungo messaggio su Instagram, la conduttrice e giornalista ha raccontato di volersi prendere una pausa dalla conduzione del suo programma Nei tuoi panni e dal podcast The Essential. Una decisione che Mia Ceran ha preso di recente, nel corso della gravidanza, perché all'inizio credeva di potersi dedicare al lavoro fino al giorno del parto e di poter ricominciare poco dopo:

Per molti mesi, sulle ali dell’entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. L’ospedale dove intendo partorire peraltro è vicinissimo alla Rai, pensavo: sarà una passeggiata (va bene magari un po’ di corsa, ma una passeggiata). Uscirò dopo aver partorito, e qualche giorno dopo sarò di nuovo in onda, in fondo sto bene (scongiuri del caso), ho una super squadra che lavora con me, ho un compagno e dei nonni che mi aiutano con il mio primo figlio, perché dovrei fermarmi?

Mia Ceran ha scelto di fermarsi perché non riesce a gestire i vari impegni lavorativi e il primo figlio, il piccolo Bruno Romeo. "Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela"– ha scritto- "invece ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro, e che questo non ci rende meno validi o meno affidabili".

Mia Ceran presto mamma per la seconda volta

Mia Ceran e il compagno Bruno Ferrari diventeranno presto genitori per la seconda volta. Questa volta l'annuncio della gravidanza non è arrivato in diretta durante la trasmissione Quelli che il Calcio, che la giornalista conduce, ma con un tenero scatto dell'ecografia pubblicata sui social. "Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)", ha scritto ad accompagnare il post, senza svelare ancora il sesso del bebè in arrivo, ma aspettando con gioia la data del parto. La coppia, nell'agosto del 2021, ha accolto in famiglia il loro primogenito, il piccolo Bruno Romeo.