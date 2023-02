Mia Ceran e la scelta di fermarsi: “Tornerò in autunno, alcuni superiori non l’hanno presa bene” Mia Ceran spiega i motivi che l’hanno portata a prendere una pausa dal lavoro arrivata quasi al termine della sua seconda gravidanza. La giornalista, poi, racconta come ha conosciuto Federico Ferrari, il padre dei suoi figli, al suo fianco ormai da cinque anni.

A cura di Ilaria Costabile

Mia Ceran, giornalista e conduttrice tv, ha deciso di prendere una pausa dal lavoro, arrivata quasi al termine della sua seconda gravidanza. In un'intervista al settimanale F racconta il motivo per cui ha deciso di fermarsi, parlando dei suoi trascorsi e anche della necessità di dover ammettere, qualche volta, di non poter fare tutto: "Sto facendo un percorso di accettazione: sono sempre stata molto inquadrata sul lavoro e mi rendo conto che come madre non è più possibile tenere questa linea dritta, è tutto un intoppo".

I motivi che l'hanno spinta a fermarsi

La giornalista, in una chiacchierata a cuore aperto, ha parlato chiaramente dei motivi che l'hanno spinta a fare un passo indietro rispetto a come si sarebbe comportata qualche anno fa, quando ancora puntava ad essere performante e non al suo vero benessere:

Ho avvertito di essere vicina a un punto di rottura non felice e non volevo poi ritrovarmi a dover ricomporre solo cocci. Sono stata cresciuta da una madre lavoratrice con una cultura calvinista, per cui dai miei 20 ai 35 è stata una lunga cavalcata professionale, non mi sono fermata un istante. Questo training mi ha preparata per la scuola e poi per il mondo del lavoro. Ora però è arrivato il momento di emanciparsi, mi sono accorta che quando sei così spinta, perdi di vista quello che vuoi davvero.

Eppure, inizialmente, aveva dichiarato di voler rientrare a lavoro ad aprile cioè qualche settimana dopo il parto, ma poi ha preso la decisione di riprendere attivamente in autunno, suscitando anche qualche scontento: "Il lavoro è sempre stato alla base della mia identità di donna e avrei potuto anche questa volta tirare fino all'ultimo per dimostrare a me stessa che sono forte abbastanza da reggere, ma non ho più l'ambizione di misurarmi. Alcuni superiori non l'hanno presa benissimo, sapevo cosa pensavano. Nessuno ti regala comprensione, soprattutto gli uomini che la stanchezza del post partum non sanno nemmeno cosa sia".

L'amore con Federico Ferrari

La seconda gravidanza l'ha vissuta con una consapevolezza diversa e soprattutto con il supporto costante di suo marito Federico Ferrari, con il quale non sono mancate divergenze da quando è nato il loro primo figlio, ma che rappresenta un punto fermo nella sua vita. Per la prima volta, la giornalista racconta come si sono conosciuti:

A una cena di amici. Uscivamo tutti e due da storie importanti e per la prima volta mi ero concessa una leggerezza che di solito non ho. Prima, a ogni incontro mi chiedevo se sarebbe stato l'uomo della mia vita. E quando non me lo sono chiesto è successo che lo fosse davvero. A maggio sono cinque anni che stiamo insieme e non mi è mai capitato di essere più innamorata oggi di quando ho iniziato una relazione.

Come padre, Federico, ha dimostrato di essere attento, impeccabile e dinanzi all'idea che il loro amore possa finire, Mia Ceran risponde: "Non ho la certezza che duri ma di una cosa sì: dei figli non ti penti. Avendo avuto un padre molto assente, che andato via di casa quando io avevo l'età del mio primogenito, ho pensato subito dopo che Federico non sarebbe mai stato un padre assente".