Mia Ceran è incinta per la seconda volta: “Ciao a te che stai per piombare nelle nostre vite” Mia Ceran è incinta per la seconda volta. Con un tenero scatto dell’ecografia, la giornalista di Quelli che il Calcio ha annunciato che presto starà di nuovo mamma, dopo la nascita di Bruno Romeo nell’agosto del 2021.

A cura di Elisabetta Murina

Mia Ceran è incinta per la seconda volta. Dopo la nascita del piccolo Bruno Romeo nell'agosto del 2021, la giornalista di Quelli che il Calcio ha fatto sapere che presto diventerà di nuovo mamma. L'annuncio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram nella giornata del 5 ottobre.

L'annuncio della seconda gravidanza

Mia Ceran e il compagno Bruno Ferrari diventeranno presto genitori per la seconda volta. Questa volta l'annuncio della gravidanza non è arrivato in diretta durante la trasmissione Quelli che il Calcio, che la giornalista conduce, ma con un tenero scatto dell'ecografia pubblicata sui social. "Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)", ha scritto ad accompagnare il post, senza svelare ancora il sesso del bebè in arrivo, ma aspettando con gioia la data del parto. La coppia, nell'agosto del 2021, ha accolto in famiglia il loro primogenito, il piccolo Bruno Romeo.

La nascita del primo figlio

Mia Ceran aveva annunciato la prima gravidanza in diretta televisiva, nel corso di una puntata di Quelli che il calcio, con uno sketch preparato insieme a Luca e Paolo. "Mia, mica dovrai dirci qualcosa?", aveva scherzato il duo comico. Quasi stupita, la giornalista aveva risposto: "Ah sì, aspetto un bambino". La nascita del primogenito è avvenuta nell'agosto del 2021 e a darne notizia era stata la neo mamma con una tenera foto sui social delle manine e dei piedini del piccolo: "Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo”. Il padre è Federico Ferrari, compagno di Mia Ceran, di cui non si conoscono molte informazioni se non il fatto che sia Global Event Manager di Diesel Italia, stando al suo profilo LinkedIn.