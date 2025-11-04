Mew sulla rottura con Matthew: “In amore mi sono sempre messa da parte, stavolta ho detto basta”

Mew è tornata a parlare della fine della sua relazione con Matthew, nata tra i banchi di scuola di Amici, e dei motivi che la spinsero a lasciare il talent-show di Maria De Filippi. Le parole della cantante: “Questa volta ho detto basta: se qualcosa non mi va bene, lo dico. Voglio essere presente, voglio farmi sentire”.

Le parole di Mew sulla rottura da Matthew

Ospite del podcast Un’ora sola ti vorrei condotto da Giorgia Soleri, Mew è tornata a parlare della fine della sua storia con Matthew, conosciuto durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Un amore nato tra prove in sala canto e momenti condivisi nella Casetta, che aveva fatto sognare i fan, ma che oggi è definitivamente alle spalle. “Un aggettivo per descrivere la mia ultima relazione? Forse rumorosa”, ha raccontato la cantante, spiegando che in passato tendeva a farsi da parte, a trattenersi per paura di disturbare. “Questa volta ho detto basta: se qualcosa non mi va bene, lo dico. Voglio essere presente, voglio farmi sentire”. Mew ha parlato di un cambiamento profondo: “Nel mio sano egoismo ho deciso di essere rumorosa. Secondo me è giusto dire quello che si pensa, sempre con rispetto, ma senza annullarsi”.

@unorasolapodcast L’importanza della comunicazione tra partner non andrebbe mai sottovalutata, anche a costo di essere definiti “rumorosi”. Considerare l’altro è fondamentale, ma non bisogna mai smettere di essere fedeli a ciò che si è, perché l’amore può esistere solo se mostriamo chi siamo davvero. 💘 E voi? Vi sentite “rumorosi” nei vostri rapporti? La nuova puntata di Un’ora sola ti vorrei la trovate su YouTube e Spotify. ♬ suono originale – Un’ora sola ti vorrei

La scelta di lasciare Amici

Durante la chiacchierata, l’ex allieva di Amici ha ricordato anche il momento in cui ha deciso di lasciare il talent. Una scelta che aveva spiazzato tutti, ma che per lei era diventata inevitabile. “Avevo una fortissima voglia di tornare a casa, di sentirmi protetta. Lì dentro sei sballottato, circondato da persone che non conosci, con i riflettori addosso 24 ore su 24. Mi sentivo disorientata”, ha spiegato. Uscire dal programma, per lei, è stato come liberarsi di un peso, e a distanza di tempo guarda al suo percorso con occhi diversi. Rifarebbe Amici e parteciperebbe anche a un altro reality, ma il suo obiettivo resta chiaro: “Il mio sogno è salire sul palco di Sanremo”.