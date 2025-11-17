Michelle Cavallaro lascia Amici 25: “Non mi sento pronta e non sto bene”, poi la proposta della prof Cuccarini

Michelle Cavallaro ha deciso di lasciare Amici 2025. La cantante ha spiegato: “Non mi sento pronta, ho bisogno di tornare a casa”. La sua prof Lorella Cuccarini le ha offerto una seconda possibilità.

Michelle Cavallaro ha lasciato Amici 25. La cantante ha annunciato la sua decisione dopo la puntata di domenica 16 novembre, in cui è arrivata all'ultimo posto in classifica. Poi ha spiegato alla sua prof Lorella Cuccarini le motivazioni della scelta e lei le ha dato una seconda possibilità.

Come si è visto nel daytime del 16 novembre, Michelle ha maturato la decisione di lasciare la scuola perché non crede che in questo momento sia il posto giusto per lei. "Me ne torno a casa, in questi giorni non sto bene, non me la sento. Non sento di avere la forza per fare le altre puntate, ho bisogno di uscire e andare a casa", si è sfogata in bagno con alcune compagne dopo la puntata.

Dopo la puntata, Michelle ha chiesto di poter incontrare la sua prof Lorella Cuccarini e le ha spiegato come si sente: "Non mi sento tanto pronta, è come se fosse tutto estremamente grande". Una percezione che ha avuto anche l'insegnante: "Io vedo come se ti stessi spegnendo invece di accenderti, sento che stai regredendo". E ha poi aggiunto: "Credo che dentro di te qualcosa ci sia, devi tirare fuori un carattere che credo tu abbia".

La prof le ha poi offerto la possibilità di ripresentarsi nei prossimi anni, quando si sentirà più pronta ad affrontare questo percorso. "Io mi tiro indietro perché sono consapevole di non poterlo fare in questo momento", ha concluso Michelle. La cantante ha infine comunicato la decisione al resto degli allievi, commuovendosi nel salutarli: "Devo prendere la scelta più giusta per me. Ho tante cose su cui dover lavorare. Mi dispiace, volevo ringraziarvi, mi porterò un bel ricordo di voi e vado via con il sorriso".