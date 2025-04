video suggerito

Mew e Matthew di Amici si sono lasciati: "Quando ami qualcuno devi lasciarlo andare" La storia d'amore tra Mew e Matthew che iniziò ad Amici è finita. La cantante con una story su Instagram ha annunciato la rottura spiegato che hanno deciso di prendere due strade "completamente diverse".

A cura di Gaia Martino

Con una story pubblicata su Instagram Mew ha annunciato la fine della relazione con Matthew. L'ex allieva di Amici che ha partecipato anche a Sanremo Giovani nel 2024, il cui vero nome è Valentine Turchetto, ha comunicato ai follower che la storia d'amore con il cantante conosciuto nel talent show di Maria de Filippi è finita "da un po'". Lasciarono insieme il programma di Canale 5 a sorpresa, nel pieno del loro percorso, e andarono a convivere. A distanza di oltre un anno qualcosa si sarebbe rotto e dalle parole dell'artista sembrerebbe che a dividerli sarebbero state le "strade completamente diverse" intraprese.

Le parole di Mew sulla rottura da Matthew

Mew ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram che la storia d'amore con Matthew è giunta al capolinea. "Io e Matthew non stiamo più insieme da un po'. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse, e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto" ha scritto la cantante in una story su sfondo nero.

In silenzio, invece, il profilo social di Matthew che non ha aggiunto nulla riguardo la sua separazione da Mew.

La storia d'amore nata ad Amici

Mew e Matthew si sono conosciuti nella scuola di Amici, durante l'edizione 2023/2024 che li ha visti entrambi protagonisti tra gli allievi. A metà percorso però i due hanno deciso di lasciare la scuola: la cantante parlò di alcuni problemi di salute mentale che erano tornati a bussare alla sua porta e per questo motivo decise di allontanarsi dal talent. Il fidanzato allora decise di seguirla per starle vicino nel momento delicato che stava vivendo. "Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile, che vada custodito a tutti i costi", disse. A distanza di meno di un anno i due hanno deciso di prendere due strade separate e lasciarsi.