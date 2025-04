video suggerito

Le prime parole di SenzaCri dopo l'eliminazione da Amici24: "Ho paura di tornare alla vita. Non sono stata brava" L'eliminata della puntata del Serale di Amici di sabato 19 aprile è SenzaCri. La cantante era arrivata al ballottaggio finale con TrigNo. Poco prima di lasciare il programma, la cantante si è lasciata andare ad un lungo sfogo: "Ho paura di tornare alla mia vita perché prima di entrare qui non mi piaceva moltissimo".

L'eliminata della puntata del Serale di Amici 2025 di sabato 19 aprile è Cristina Carella, in arte SenzaCri. La cantante era arrivata al ballottaggio finale con TrigNo. Quando in casetta Maria De Filippi ha aperto il collegamento per comunicare agli allievi chi tra loro due avrebbe dovuto abbandonare il talent, la cantante si è emozionata. Le parole dell'artista: "Qui dentro sei in una bolla, ho paura di quello che c'è fuori".

SenzaCri eliminata da Amici, la reazione dell'allieva

Dopo l'ultima sfida, TrigNo e SezaCri hanno raggiunto la Casetta. Una volta lì hanno parlato della loro grande amicizia e dei timori della cantante, sicura che avrebbe dovuto lasciare il talent show. "Sono felice di averti conosciuto. Quando ti ho salutato non l'ho fatto a caso, ti voglio bene" ha detto SenzaCri. E TrigNo: "Tu mi hai insegnato tanto, anche io ti voglio bene". La cantante ha poi parlato apertamente delle sue preoccupazioni:

Avevo paura di non essere compresa, una testa calda come te mi ha aiutato. Mi ha fatto sentire a posto. Ho paura di tornare alla mia vita perché prima di entrare qui non mi piaceva moltissimo. Qua dentro sei in una bolla, non sai cosa c'è fuori.

L'affetto di SenzaCri per gli allievi di Amici24

SenzaCri non è riuscita a trattenere le lacrime mentre faceva le valige e salutava i suoi compagni d'avventura. "Mi hanno sempre isolata, ho paura di non essere capita, Mi dispiace che non siano usciti fuori i miei sorrisi. Fuori mi prenderò quello che merito, qui dentro non sono stata brava" ha rivelato la cantante. Parlando con i concorrenti, ha aggiunto:

Una cosa bellissima per me è che ho degli amici della mia età, degli amici bellissimi, artisticissimi a cui voglio veramente bene. Mi porto tutto quello che ho vissuto qua dentro, non avrei mai pensato di mettermi in gioco così, ho fatto cose che non avrei mai fatto, ognuno di voi mi ha dato qualcosa. Non vi guarderò perché voglio stare con voi, mi prende a male. Siete stati la mia famiglia per tutto questo tempo.