Penelope Massa lascia Amici25, cosa è successo all’allieva: “Sto male, non riesco a trovare la forza”

Penelope Massa ha deciso di lasciare la scuola di Amici. Nella puntata del daytime oggi l’allieva ha avuto un momento di sconforto e dopo aver parlato con la produzione del programma, ha comunicato agli allievi la sua scelta: “Sto male, non riesco a trovare la forza. Ho un problema di adattamento da quando sono nata”.

Un altro colpo di scena ad Amici 25. L'allieva Penelope Massa ha deciso di lasciare la scuola di Maria De Filippi e interrompere definitivamente il suo percorso di studi nel talent show. Nel daytime andato in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025, l'allieva ha spiegato di non star bene e di non riuscire a "trovare la forza" di proseguire gli studi in tv. Lo sfogo è arrivato dopo una discussione nata in casetta con Michele.

L'annuncio di Penelope dopo lo scontro con Michele

Dopo aver discusso in casetta con Michele, Penelope ha avuto un momento di sconforto. Ha mangiato da sola, esclusa dal resto del gruppo, in lacrime, prima di comunicare alla produzione la volontà di lasciare la scuola di Amici.

Una volta tornata dal gruppo, ha raccontato a tutti la sua decisione. "Non è per la litigata con Michele. Fatico tanto con la convivenza, sono maniaca dell'ordine, del pulito. Sono tante cose messe insieme. Non sto bene, non mi sto piacendo e non riesco a trovare la forza. Non trovo me, mi cerco e non mi trovo. Ho bisogno di ricominciare" ha confessato la cantante. "Ho un problema di adattamento da quando sono nata, non sto bene in nessun posto, sto bene solo al mare. Questo è il mio problema, sto male ovunque" ha continuato, spiegando che ha provato a resistere ma andando contro se stessa. "Ma se andando contro me stessa faccio solo peggio, e sto qui a brontolarmi a fare il mio dovere male. Ma perché? Sto togliendo il posto anche a qualcuno che ha più voglia di me".

"Non posso farmi ancora più male", la reazione degli allievi all'addio di Penelope

Penelope ha concluso il suo discorso aggiungendo: "Mi dispiace perché lascio tutti con un ricordo un po' sgradevole. Ho creato anche un botto di problemi, ma è saggio ascoltarsi, non posso farmi ancora più male, non ha senso". Poi, col sorriso, ha abbracciato tutti gli allievi prima di uscire definitivamente dalla scuola.