Sakina dopo XFactor: “Derisa da Paola Iezzi, sapeva cosa stavo vivendo. Hanno usato la mia storia, poi tagliato tutto”

Sakina Sanogoh racconta a Fanpage.it la sua esperienza a X Factor 2025 conclusasi alle Last Call. È stata eliminata da Paola Iezzi, giudice con la quale ha avuto un confronto durante i Bootcamp: a lei, sul palco, ha raccontato cosa stava vivendo in quel momento. “Mi ha delusa e derisa”, ha spiegato, ma il programma avrebbe trasmesso solo la sua risposta a tono riguardo la scelta dei brani.

Sakina Sanogoh non è riuscita ad accedere ai live di X Factor 2025. La sua corsa nel talent show di Sky Uno si è interrotta nella puntata delle Last Call, in onda giovedì 16 ottobre, per volere di Paola Iezzi che non l'ha ritenuta pronta i live. "Ti manca ancora qualcosa" ha dichiarato il giudice del programma prima di congedarla. Sakina, due settimane fa, aveva superato la fase dei Bootcamp lasciando i giudici perplessi per una sua risposta riguardo la scelta dei brani: da allora, è stata etichettata dai telespettatori come "arrogante" e "poco umile". A Fanpage.it l'artista originaria della Costa d'Avorio ha raccontato cosa le è successo durante il percorso nel talent raccontato in televisione. Stando alle sue parole, molte scene sono state tagliate, e tra queste anche il confronto avuto con Paola Iezzi prima che lei rispondesse a tono. "Loro sapevano che noi non potevamo scegliere i brani. La mia risposta è stata inerente a tutto il contesto, non solo a quella piccola parte" – ha dichiarato – "Avevo raccontato cosa stavo vivendo, mi ha derisa".

Come stai?

Sto bene, sono contenta del percorso che ho fatto. Meno contenta dei commenti delle persone, di una cattiveria allucinante, per colpa di quello che è stato mandato in onda.

Sui social hai detto che alcune parti del tuo intervento sul palco ai Bootcamp sono state tagliate. Cosa è successo, allora, prima che rispondessi a tono a Paola Iezzi?

Hanno tagliato una parte di confronto che ho avuto con Paola Iezzi. Le ho detto perché non avevo potuto studiare i brani che mi avevano assegnato, che avevo avuto un problema a casa. Sono dovuta andare in Sardegna, dal padre di mia figlia. Ho parlato sul palco di cosa mi era successo, e Achille Lauro mi ha anche detto "Menomale che non sei andata lì in vacanza". Io ho risposto che era una questione importante, ma che mi sarebbe piaciuto impegnarmi di più ad X Factor, per andare avanti e fare sempre meglio. Paola, allora, è stata un po' provocatoria con quella affermazione, anche perché i brani non li scegliamo noi concorrenti.

Quindi, non sei stata tu a scegliere cosa cantare davanti ai giudici?

La redazione mi ha dato dei brani che non conoscevo. Avrei dovuto impararli in una settimana e mandare dei mini video dalla durata di 2 minuti. Poi avrebbe scelto quale canzone era meglio per me. Gli ho spiegato che non volevo fare figuracce in tv e ho chiesto se potevo mandare delle canzoni che conoscevo a memoria con le quali avrei potuto esibirmi senza sbagliare. Loro hanno scelto Fallin di Alicia Keys.

In cosa consisteva, allora, il tuo confronto con Paola Iezzi che è stato tagliato?

Sul palco ho parlato a Paola di mia figlia e del perché non ho avuto il tempo (di imparare i brani che aveva segnalato la redazione, ndr). Lei successivamente, ai concorrenti che non cantavano proprio bene, diceva: "Ah, anche tu sei stata in Sardegna". Chi c'era tra il pubblico ha visto tutto dal vivo, ci sono commenti su TikTok di gente che spiega come sono andate realmente le cose. Non hanno tutelato me.

Ti sei sentita derisa?

Sì. Sono rimasta anche delusa perché alle audizioni hanno fatto una cosa carinissima, ma non l'hanno mandata in onda. Hanno fatto venire mio padre, che non avevo mai visto, dalla Germania. L'ho incontrato per la prima volta sul palco ad X Factor. Io non sapevo niente. Dopo aver cantato e dopo i 4 sì, l'ho incontrato, lo hanno fatto salire sul palco. Ho il video perché la fidanzata di mio padre ha fatto un video.

E perché sei rimasta delusa?

Perché hanno usato la mia storia. Ci aspettavamo che questa cosa andasse in tv, è stata una cosa forte. Ma anche questa parte è stata tagliata.

Ti sei fatta un'idea sul perché abbiano improvvisamente stravolto il tuo racconto televisivo?

Penso perché ho avuto le pa*le di rispondere. L'hanno chiamata arroganza, io lo chiamo carattere. Loro sapevano che noi non potevamo scegliere i brani. Mi sono chiesta "Perché le cose devono andare a tuo favore e mi metti contro tutti?". Il commento di Paola non aveva senso, la mia risposta è stata inerente a tutto il contesto, non solo a quella parte trasmessa in onda.

Credi che la tua eliminazione sia conseguente a quanto accaduto ai Bootcamp?

No, ma ha dato una spinta. A Paola non piacevo.

Con un altro giudice, secondo te, saresti stata ammessa ai live?

Forse sì, sarei riuscita a fare qualche puntata in più. Non riesco a concepire anche il fatto che, nell'ultima puntata di giovedì, Jake La Furia abbia detto che "questo (il reggae, ndr) è il mio genere". Non perché sono nera e ho questo stile allora devo fare reggae. Non è nel mio mood.

Come hai vissuto questa eliminazione?

Se fosse andata a finire comunque così, ma mi avessero fatta apparire per ciò che sono, sarei stata contenta. Avrei ricordato la bella esperienza. Hanno lasciato negatività, è stato brutto. Ci sono rimasta molto male. Non ho visto la puntata di ieri sera perché mi si leggeva tristezza negli occhi. Stavo vivendo un momento pesante. L'occasione è capitata mentre avevo avvocati dietro, stavo mollando casa. Mi veniva da piangere. Se tutti avessero visto come è andata realmente, non si sarebbero scagliati contro di me.

Cosa ti scrivono?

Critiche orribili, anche del tipo "Quando prendi il barcone?", "In Italia ci vuole umiltà". Essendo scura, si va sempre a finire su quei discorsi. Mi dispiace, ed è triste perché alcune sono scritte da donne.

Hai ricevuto supporto dagli altri concorrenti?

Tanto. Ho legato con Pietro Cardoni, che si fa chiamare Mazzoli, e con Tommaso. Entrambi hanno avuto il coraggio di scrivere sui social e difendermi. Mi si è riempito il cuore. Comunque, ho legato con tutti.

Dopo X Factor, ti sei mostrata sui social in una sala di registrazione. Hai progetti?

Sì, sto per chiudere una canzone che farò uscire a breve. Racconto la mia vita, le cose che mi sono successe e come sono riuscita ad andare avanti.