Achille Lauro contesta la risposta di Sakina a X Factor 2025: “Non vuoi pensare ai brani? Allora non venivi qui”

È tempo di Bootcamp a X Factor 2025. Il talent show di Sky è arrivato alla fase che precede le Last Call, mettendo in campo un nuovo meccanismo che potrebbe consentire a chi si presenta di entrare davvero nel programma. Durante la serata di ieri, c'è stato un piccolo battibecco tra Achille Lauro e Sakina Sanogh. Il cantante, però, non ha esitato a risponderle piuttosto indispettito dal tono usato dalla ragazza.

L'esibizione di Sakina Sanogh convince i giudici a metà

Sakina Sanogh aveva già convinto i giudici nella prima fase del programma e arrivata ai Bootcamp si è esibita sperando di poter ottenere gli ambiti quattro sì per procedere la sua corsa verso lo show in prima serata. La 25enne, originaria della Costa d'Avorio, ha cantato Falling di Alicia Keys, un brano piuttosto difficile e intenso che, però, non ha affatto convinto i coach. Secondo Paola Iezzi la sua performance non è stata all'altezza delle sue potenzialità: "Non ci ha messo niente di suo e se vuoi farla uguale alla cantante, devi essere al suo livello e non è questo il caso" dice commentando con Jake La Furia. Quando è il momento di andare ai voti, però, Iezzi le dà un sì, insieme ad Achille Lauro, chi invece appare piuttosto perplesso è Jake La Furia che, infatti, vota per il no, con lui anche Francesco Gabbani. La sorte di Sakina sembra ormai decisa, ma Paola Iezzi interviene e rivolgendosi ai suoi colleghi prova a farli ragionare sulle potenzialità della ragazza che, secondo lei, potrebbe avere una chance cantando determinati brani. I tre, quindi, si fanno convincere.

Achille Lauro indispettito dalla risposta di Sakina

Quando Sakina viene richiamata sul palco e le viene comunicata la scelta dei giudici, accade qualcosa di inaspettato e che turba sensibilmente gli animi dei presenti. Paola Iezzi, quindi, le si rivolge dicendole: "Occhio a scegliere il pezzo la prossima volta" e Sakina, forse ancora sorpresa dall'emozione, fa uno scivolone: "Sì, quando avrò tempo sicuramente". Achille Lauro, quindi, prende subito parola indispettito da questa risposta e le dice: "Risposta sbagliatissima. Allora bisognava dirle ‘allora se è così non venire qui", supportato anche da Gabbani. Per tutta risposta, quindi, anche Jake La Furia si gira verso Iezzi e le dice: "Te la prendi tu, io non me la prendo".