Melissa Satta e Matteo Berrettini a spasso a New York, la showgirl sostiene il campione agli US Open Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme a New York, dove il campione è volato per gli US Open di tennis. I due sono ormai inseparabili e hanno dimostrato di vivere una storia tutt’altro che passeggera, come molti avevano insinuato.

A cura di Ilaria Costabile

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono ormai una coppia collaudata e insieme affrontano anche i momenti più significativi delle loro rispettive vite. Eccoli, infatti, a New York, intenti a passeggiare mano nella mano, per le strade della Grande Mela, dove il tennista si prepara per affrontare gli US Open 2023, torneo iniziato il 28 agosto e che terminerà con la finale maschile il 10 settembre.

Insieme per le strade di New York

A beccarli sono stati i fotografi del settimanale Chi, che li hanno immortalati durante una passeggiata in cui non sono mancati momenti di tenerezza. I due hanno anche trascorso l'estate insieme, tra le spiagge della Sardegna e tour in barca, ma non hanno intenzione di stare separati troppo a lungo, quindi la ex velina non ha esitato un secondo quando si è trattato di volare negli States per supportare il compagno in uno degli avvenimenti sportivi più importanti della sua carriera. Per fortuna le voci e le accuse di chi sosteneva che la presenza della showgirl potesse essere motivo di distrazione per il 27enne romano, sono ormai un lontano ricordo, e quindi la coppia si gode i momenti lontano dal campo, per allentare la tensione della gara da cui, al momento degli scatti, mancava ancora qualche giorno.

Foto di Chi, Matteo Berrettini e Melissa Satta

Una coppia solida e forte

Dopo una sessione di shopping, quindi, Satta e Berrettini, sono poi rientrati a casa, per permettere al campione di riposarsi, senza addentrarsi nella vita mondana newyorkese che non combacia, perfettamente, con la concentrazione in vista di match importanti. Chi aveva scommesso sulla volatilità del sentimento tra la showgirl e il tennista dovrà quindi ricredersi. I due non solo sono affiatati, ma sono diventati la spalla l'uno dell'altra, capace di sostenersi anche nei momenti più difficili e di essere presenti senza invadere gli spazi che, prima di conoscersi, avevano costruito.