Megan Fox e la rottura con Machine Gun Kelly: "Non si sa se lui sarà presente quando nascerà il figlio" Si rincorrono i rumors sulla rottura tra Megan Fox e Machine Gun Kelly. Stando alle recenti indiscrezioni, tra i due si sarebbero interrotti tutti i contatti e il cantante potrebbe addirittura non essere presente al momento della nascita del figlio.

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono detti addio a dicembre scorso, a un mese dall'annuncio dell'arrivo del loro bambino. A riportarlo era stato il tabloid americano TMZ che, a distanza di qualche mese dalla notizia, aggiunge alcuni particolari sulle motivazioni che avrebbero portato la coppia alla rottura. "La loro relazione è così gelida che non è chiaro quanto MGK sarà coinvolto nella nascita del bambino" si legge sul sito.

"Megan Fox ha chiuso definitivamente con Machine Gun Kelly"

Stando a quanto riportato da TMZ, fonti vicine alla coppia sono certe che Megan Fox abbia voluto interrompere definitivamente i rapporti con Machine Gun Kelly: "Chi la circonda è felice della rottura, la sensazione è che, allontanandolo dalla sua vita, sia tornata in sé". Una spaccatura così profonda da escludere il cantante addirittura nel momento dell'arrivo di suo figlio: "Megan Fox dovrebbe partorire a marzo, ma ci è stato detto che la sua relazione con Machine Gun Kelly è così gelida che non è chiaro quanto lui sarà coinvolto quando nascerà il bambino". A poco dall'uscita delle indiscrezioni, MGK ha pubblicato un post su Instagra in cui sembrava smentire i rumors: "Come fanno "le fonti a dire" quando le fonti non hanno detto nulla". Una frase che potrebbe riferirsi alla relazione con Fox.

La storia d'amore tra Megan Fox e Machine Gun Kelly

A mettere fine alla relazione tra Megan Fox e Machine gun Kelly sarebbe stata una lite avvenuta durante lo scorso giorno del Ringraziamento. A scatenare la discussione sarebbe stato qualcosa scoperto da Fox sul telefono del suo compagno, ma non sono stati divulgati dettagli su quanto accaduto precisamente. I due si sono conosciuti nel 2020 sul set del film Midnight in the Switchgrass e – oltre a una frequentazione di tipo sentimentale – avevano instaurato anche un rapporto professionale, culminato con la partecipazione dell'attrice nel video della canzone Bloody Valentine. A novembre, poi, era arrivato l'annuncio che la coppia era in attesa del loro primogenito.