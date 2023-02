Megan Fox e la rottura con Machine Gun Kelly: “Nessun tradimento, lasciate morire questa storia” Megan Fox è tornata sui social per spiegare cosa è successo con Machine Gun Kelly dopo le voci di un presunto tradimento da parte di lei, che l’hanno spinta a eliminare il suo profilo Instagram. “Non ci sono terze persone di mezzo, lasciate che questa storia muoia”, ha scritto la modella e attrice.

A cura di Elisabetta Murina

Cosa sta succedendo tra Megan Fox e Machine Gun Kelly? Si sono davvero lasciati? Secondo le indiscrezioni lanciate da Page Six, la risposta sarebbe sì. Dopo un anno di fidanzamento ufficiale, i due avrebbero preso strade separate perché lei avrebbe scoperto alcuni messaggi sul cellulare del compagno e sospettato un tradimento. Ora però la modella è tornata sui social, dopo aver eliminato tutti gli altri post, per fare un pò di chiarezza.

Cosa è successo tra Megan Fox e Machine Gun Kelly

A lanciare per primo la notizia di una crisi interna alla coppia era stato il sito Page Six, secondo il quale Megan Fox avrebbe scoperto dei messaggi privati via Instagram, da parte di altre donne, sul cellulare di Machine Gun Kelly. Sospettando quindi un tradimento, la modella avrebbe deciso di lanciargli alcune frecciatine, quasi una vendetta. Dopo aver partecipato infatti a una festa per il weekend del Super Bowl, la star ha pubblicato sul suo profilo una sere di immagini con un abito scollato insieme a un uomo dall'identità non nota. Poi un breve video di un bidone della spazzatura che prende fuoco, con in mano una busta, e la didascalia: "Puoi sentire il sapore della disonestà, è su tutto il tuo respiro". Il riferimento è la brano Pray You Catch Me di Beyoncé, tratta dal suo album Lemonade del 2016. Ora tutti questi segnali non sono più sui social dal momento che Megan Fox ha deciso di cancellare tutti i post del suo profilo Instagram e, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe anche tolta l'anello al dito (impresa non facile visto che è fatto con delle particolari spine).

Il post di Megan Fox

Dopo il silenzio sui social, Megan Fox ha deciso di tornare e pubblicare un messaggio scritto tra le note del suo telefono, risalente alla serata del 19 febbraio. La modella ha spiegato che non ci sono state "interferenze di nessun tipo" nella relazione, smentendo quindi le voci di un tradimento da parte del compagno. Poi ha aggiunto: "Anche se odio rubarvi la possibilità di diffondere notizie casuali senza nessuna base che sarebbero state più accurate se scritte con ChatGPT, voi ora dovete lasciare morire questa storia e lasciare in pace tutte queste persone innocenti".