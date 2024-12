video suggerito

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono lasciati, la rottura ad un mese dell’annuncio della gravidanza Megan Fox e Machine Gun Kelly si sarebbero lasciati, dopo circa quattro anni di relazione e a distanza di un mese dall’annuncio della gravidanza pubblicato dalla modella sui social. Si tratta del primo figlio, dopo l’aborto nel 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sarebbero lasciati. La rottura si sarebbe verificata a distanza di un mese dall'annuncio della gravidanza, che l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che, tutt'oggi, è l'unico post presente in pagina. Un momento significativo per la modella che, infatti, lo scorso anno aveva raccontato di aver perso il bambino che aspettava.

La rottura ad un mese dall'annuncio della gravidanza

A riportare la notizia è TMZ, secondo cui le voci di una possibile rottura si rincorrevano già da tempo, ma sarebbe stato un litigio furibondo durante il weekend del Ringraziamento a mettere fine, almeno per il momento, alla loro relazione. I due, infatti, stando a quanto riporta la testata, avrebbero litigato furiosamente mentre si trovavano a Vail, in Colorado. Sembra che la modella abbia scoperto delle cose sconvolgenti sul conto del compagno, trovate sul suo telefono. La scoperta l'ha talmente scioccata e infastidita da non esitare nemmeno un attimo nell'allontanare il rapper. Non è stato reso noto, però, cosa l'attrice abbia trovato sbirciando nel cellulare del fidanzato. Secondo TMZ, i due non si vedrebbero dal giorno in cui la loro vacanza si è conclusa nel peggiore dei modi, con la chiusura del rapporto. Non un messaggio o un commento da parte di entrambi nelle ore successive alla circolazione della notizia.

L'aborto nel 2022

Una separazione sicuramente più difficoltosa delle altre, dal momento che Fox è in attesa del suo primo figlio e al momento la gravidanza sarebbe giunta al quarto o quinto mese. La modella, lo scorso anno aveva raccontato la sofferenza di aver perso una bambina, quando nel 2022 era rimasta incinta. A lei aveva dedicato anche alcuni versi in un libro di poesie, nel quale parlava anche degli abusi subiti e dei traumi. Durante la pubblicazione del libro, al suo fianco c'era sempre Machine Gun Kelly, con il quale ha una relazione dal 2020, ma a distanza di quattro anni dall'ufficializzazione del loro rapporto, sembra che le cose tra loro siano piuttosto difficili da recuperare.