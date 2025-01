video suggerito

Matteo Politano sposerà la fidanzata Alessandra Esposito, lei: "Non è facile essere il mio futuro marito" Matteo Politano sposerà la fidanzata Alessandra Esposito. La notizia arriva dalle ultime IG stories condivise dalla napoletana che ha commentato una dedica di un tifoso scritta per il calciatore del Napoli: "Non è facile essere il mio futuro marito", le parole.

A cura di Gaia Martino

Matteo Politano si risposa. L'attaccante del Napoli, 31 anni, dopo il matrimonio naufragato con Silvia De Vincenzo e la storia d'amore con Ginevra Francesca Sozzi, madre di sua figlia, ha ritrovato la serenità tra le braccia della nuova compagna, Alessandra Esposito, al quale avrebbe chiesto di sposarlo. Il gossip arriva da una delle ultime IG stories pubblicate dalla napoletana che, a corredo di una dedica scritta per il calciatore da un tifoso, ha aggiunto: "Non è facile essere il mio futuro marito".

Matteo Politano sposerà Alessandra Esposito, gli indizi social

La notizia del secondo matrimonio per Matteo Politano arriva dalle ultime IG story pubblicate dalla compagna, Alessandra Esposito che, a corredo di una dedica scritta da un tifoso napoletano per il calciatore del Napoli, ha aggiunto: "Tutto vero. Aggiungerei che non è facile essere il mio futuro marito". E ancora, in un'altra IG story, la coppia di futuri sposi chiede a un amico di fare da testimone del loro amore.

Per Matteo Politano si tratta del secondo matrimonio: nel 2018 sposò Silvia Di Vincenzo

Per l'attaccante azzurro si tratta del secondo matrimonio. Nel giugno 2018 Politano sposava Silvia Di Vincenzo, ma dopo circa un anno e mezzo la storia d'amore naufragò per un tradimento. Il calciatore si innamorò di Ginevra Francesca Sozzi, pr milanese ex di Paulo Dybala. La moglie scoprì la relazione extraconiugale grazie alle indagini svolte da un investigatore privato, e lo lasciò. Dalla storia con Ginevra Sozzi è nata Giselle, la loro figlia, venuta al mondo nel 2021. Dal 2023 iniziò a circolare la voce che vedeva la coppia di genitori già separata: poco dopo spuntò la prima foto con l'attuale fidanzata, Alessandra, che sarebbe ora deciso a sposare. A lei, dopo ogni gol fatto durante le partite del Napoli, è dedicata la A che mima con le dita.