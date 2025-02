Marco Bocci: “Laura Chiatti mi chiese il divorzio il giorno dopo il matrimonio”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Marco Bocci ospite di Gazzology ha parlato del suo libro, Nelle tue mani, nella sua pelle, un thriller che parla d'amore: "Racconta dal punto di vista di Laura, la protagonista femminile, come una storia può finire" ha dichiarato. La protagonista porta il nome della moglie, Laura Chiatti, e a tal proposito l'attore ha spiegato che la trama è nata anche grazie alla sua esperienza personale.

Marco Bocci sul matrimonio con Laura Chiatti: "Mi chiese il divorzio dopo le nozze"

"Io sono sempre stato uno un po’ dipendente affettivo, dipendente d’amore, dipendente anche di cose. Se mi affeziono a qualcosa rischio di dedicargli ogni attimo della mia vita, ogni pensiero. Ma anche sciocchezze, anche uno sport per dire" ha spiegato Marco Bocci a Gazzology prima di rivelare alcuni particolari della sua storia d'amore con Laura Chiatti che dura da 11 anni. "Mai avrei pensato di arrivare a 11 anni, per un motivo. Mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio. Non sto scherzando. La mattina dopo ha chiesto il divorzio, poi piano piano ci ha ripensato", le parole. L'attore ha raccontato che la moglie andò dalla madre invitandola a parlargli al suo posto: "Disse alla madre "Parlagli tu, ho fatto una sciocchezza". Poi si è convinta, piano piano". L'indecisione nacque perché decisero di sposarsi "due settimane dopo essersi conosciuti": "Organizzare un matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima quindi ci sta che ci possono essere degli sbalzi d’umore. Poi invece sono 11 anni".

Il segreto della loro lunga storia d'amore

Marco Bocci ha poi rivelato il segreto della lunga storia d'amore con la moglie, madre dei suoi figli, Enea e Pablo, di 8 e 10 anni. "Abbiamo fin da subito cercato di distribuirci i momenti. Non abbiamo mai voluto lavorare insieme, l’abbiamo fatto soltanto in un film dove io ho fatto la regia. Però ci siamo sempre alternati. Lei ha avuto sin da subito una predisposizione naturale a dedicarsi ai bambini molto più di me. È stata una cosa implicita", le parole.