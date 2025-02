video suggerito

Leonardo Pieraccioni e il segreto dell’amore con Teresa Magni: “Viviamo in case separate e ridiamo tanto insieme” Dopo la rottura con la moglie Laura Torrisi e “tre anni e mezzo di castità”, Leonardo Pieraccioni ha ritrovato l’amore con Teresa Magni, con cui è uscito allo scoperto nel 2022. L’attore ha svelato il segreto del loro rapporto, che oggi procede a gonfie vele: “Viviamo in case separate”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo Pieraccioni è fidanzato con Teresa Magni dal 2022. In quell'anno i due sono usciti allo scoperto sui social e hanno ufficializzato la loro relazione, che ad oggi continua felicemente. Intervistato dal settimanale Oggi, l'attore toscano ha svelato un segreto del loro rapporto, che ormai sembra adottato da diverse coppie del mondo dello spettacolo. Poi ha parlato del rapporto con la ex Laura Torrisi, madre di due sua figlia Martina, svelando cosa l'aveva colpito così tanto di lei.

Il rapporto tra Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni

Teresa Magni e Leonardo Pieraccioni sono una coppia dal 2022, anno in cui sono usciti allo scoperto sui social, anche se pare che la loro storia sia iniziata tempo prima. La donna ha 16 anni in meno dell'attore toscano, da poco 60enne, è lontana dal mondo dello spettacolo ed è madre di una bambina di nome Anna, nata da una precedente relazione. Alla domanda su quale sia il segreto del loro amore, che ad oggi procede a gonfie vele, Pieraccioni ha spiegato che ci sono due elementi fondamentali: "Vivere ognuno a casa propria, vedersi come fidanzati, convivere quando Martina è dalla mamma. E poi ridere, ridere tanto: anche lei è di Firenze, l'umorismo è lo stesso". Al momento, i due hanno trovato in questa formula la loro "isola felice", tanto che non pensano al matrimonio o a una "convivenza più stabile".

Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni

"Dopo Laura Torrisi sono rimasto casto per 3 anni e mezzo"

Prima di conoscere la sua attuale compagna, Pieraccioni è stato sposato con Laura Torrisi, conosciuta sul set del film Una moglie bellissima e da cui ha annunciato la separazione nel 2014. Insieme hanno avuto una figlia, Martina, nata nel 2010. "Era uguale a me, era la provincia, era il meravigliarsi di tante cose. Era il panino con la porchetta che è sempre meglio dello stellato in cui ti servono la coda di rospo su un piatto d’argento con i pinoli del Madagascar tostati da un bambino svedese di 8 anni", ha rivelato a proposito di cosa l'ha colpito di lei, di diverso da tutte le altre. Dopo la rottura, l'attore ha confessato di essere rimasto casto "per tre anni e mezzo". In quel periodo il suo pensiero fisso era "che Martina non subisse il trauma della separazione" e nella sua vita non c'era spazio per un'altra ragazza.