C’è posta per te 2025, anticipazioni e ospiti su Canale 5: la storia di Maria che vuole incontrare il figlio Giovanni

Giovanni e la compagna, Martina, accettano l'invito di Maria De Filippi. Aprono la busta e scoprono che dietro c'è Maria e si dicono pronti per ascoltarla. Così Maria inizia a parlare:

Ciao figlio mio, sono tante le cose che vorrei dirti, mi ricordo quando andavamo alle giostrine, mi ricordo quando ti portavo alla scuola calcio, mi ricordo che abbiamo passato giorni bellissimi, mi ricordo che volevi sempre giocare a scala 40, mi facevi fare notte, ma io ero felice. La mia vita purtroppo non è stata tanto facile, ho cercato di darti tutto il mio amore, ho cercato di accontentarti in tutto quello che potevo. Voglio che tu sappia che io non ti ho mai abbandonato, ho sempre cercato di starti vicino il più possibile, purtroppo tante persone si sono messe in mezzo, non mi sono state vicino e non mi hanno voluto tanto bene. L'unica cosa che chiedo è poter ristabilire un rapporto, ti amo tanto, sei il mio unico figlio e ti amo disperatamente, mi piacerebbe far parte della tua famiglia e della bellissima compagna che hai affianco. La mia vita senza di te non ha senso, sei il mio unico figlio.

Maria si rivolge anche alla compagna Martina: "Ciao Martina, non abbiamo avuto modo di conoscerci, sono qui anche per te. Vorrei un rapporto bello, fatto di complicità famiglia, penso che tu puoi sapere che significa essere mamma, vorrei stabilire un contatto con la mia famiglia che siete voi. Aiutami anche tu".

Anche Pasquale, il marito di Maria dice la sua: "Sono cinque anni che non hai rapporto con mamma, lei piange per te, sta tanto male. Per me sei stato un figlio, lo sai l'amore che ho per te. Martina, ci siamo conosciuti in un momento difficile, vorrei solo conoscerti e unire la famiglia".

Dopo averli sentiti parlare è Giovanni a prendere la parola e spiega il perché del suo comportamento:

Immaginavo che fosse lei. Diciamo che da quando ero piccolo sono cresciuto solo con papà, lui mi ha dato solo la sua vita. Da quando lei è andata via, io sono stato esclusivamente con papà, sono cresciuto con lui e i miei nonni. Lei chiamava quando c'erano delle festività, io la vedevo come una relazione a convenienza. Sono iniziato a diventare più freddo intorno ai 15 anni. Ho alternato la mia vita tra papà e i nonni.

Giovanni, dopo aver ascoltato le parole di Maria De Filippi, che prova a spiegargli il punto di vista di sua madre, riprende a parlare e dice:

Penso che dopo tanto tempo, da ragazzino. Non capivo dall'altro lato perché le faceva comodo, io penso che una mamma debba essere presente in tutto e per tutto, sia che il figlio vuole che no, lei sa dove lavoro e dove vivo, non ho mai chiuso i rapporti definitivamente, non le ho mai vietato niente. Per me conta la presenza, non i messaggi. Lei ha avuto delle problematiche, uno le può capire, ma se non si fa questo passaggio non si può andare avanti.

La conduttrice, quindi, sbotta dicendo: "Sei strano, compi delle azioni senza spiegarne il motivo, a lei. Smetti di vederla perché secondo te non ha una presenza continuativa nella tua vita, però perché non dirglielo e aspettare che lei lo capisca".

Giovanni continua dicendo: "A Pasquale l'ho detto l'ultima volta che ci siamo visti, mi ha portato l'invito del matrimonio, gli ho detto che sarei potuto andare ma come una persona comune, non come un figlio. Proprio perché non me la sento di avere un rapporto". Maria De Filippi continua dicendo: "Non sei abituato a parlare di te, a dire come stai, ma questo è faticoso per te".

La conduttrice ipotizza che i nonni nei suoi primi 14 anni di vita avessero potuto allontanare Maria da Giovanni: "Secondo me se l'hanno fatto, non mi hanno mai influenzato, se l'hanno fatto con lei, lo hanno fatto per proteggermi" dice il ragazzo che poi aggiunge: "Lei mi cerca solo per una questione egoistica, sono solo io, non perché mi vuole bene".