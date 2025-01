Annalisa a C’è Posta per Te: look dark da oltre 2mila euro e anello di diamanti al dito

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 25 gennaio 2025, ritorna l'atteso appuntamento con C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi che ogni weekend intrattiene il pubblico di Canale 5 con le sue storie commoventi e strappalacrime. Come da tradizione, anche in questa terza puntata la presentatrice ha voluto al suo fianco degli ospiti speciali. Dopo aver accolto in studio Antonino Cannavacciuolo e Stefano De Martino nelle scorse settimane, questa volta ha voluto chiamare una "vecchia conoscenza", Annalisa. Ad anni dalla partecipazione ad Amici, quest'ultima è diventata una delle indiscusse regine del pop italiano e ha approfittato dello show del sabato sera per dare il meglio di lei in fatto di stile.

Chi ha firmato l'abito-giacca di Annalisa a C'è Posta per Te

Annalisa ha letteralmente dominato le classifiche negli ultimi anni, vincendo innumerevoli premi nazionali ed europei e distinguendosi sempre per i suoi look glamour e sensuali fatti di mini abiti-giacca, reggicalze in vista e trasparenze.

Annalisa a C'è Posta per Te

Per l'ospitata a C'è Posta per Te ha leggermente modificato il suo stile, puntando su qualcosa di più sobrio ma ugualmente super trendy. Meravigliosa in versione dark lady, ha lasciato temporaneamente nell'armadio i capi di Dolce&Gabbana (Maison che l'ha vestita fin da Sanremo 2024).

Annalisa in Sara Wong

Sul palco ha sfoggiato un vestitino giacca firmato Sara Wong, un modello corto e avvitato con l'abbottonatura monopetto laterale, i bottoni a contrasto in argento e delle frange lungo la cucitura frontale. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand il mini dress viene venduto a 850 euro.

Abito-giacca di Sara Wong

Annalisa in tv con gli stivali col tacco-zeppa

A completare il look da prima serata televisiva di Annalisa non sono mancati degli ulteriori accessori total black. La cantante ha infatti indossato un paio di calze nere coprenti, abbinandole a degli stivali di pelle in tinta alti fino al ginocchio. Si tratta dei Blake 85mm firmati Jimmy Choo, la cui particolarità sta nel design a punta e il tacco alto ma a zeppa.

Annalisa con stivali Jimmy Choo

Anche in questo caso non si tratta di un capo low-cost: sugli e-commerce di moda di lusso le calzature vengono vendute a 1.295 euro. Annalisa ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto il suo rosso mogano un tantino più scuro del solito, mentre in fatto di make-up ha scelto i toni naturali ma con focus sulle labbra. Il dettaglio che non è passato inosservato? All'anulare sinistro sfoggiava per la prima volta fede e anello con maxi diamante incastonato (probabilmente l'anello di fidanzamento).

Gli stivali Jimmy Choo