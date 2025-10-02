Matteo Azzali minaccia di lasciare il GF, la ex lo sbugiarda: “Mi ha lasciata per un’altra, pagliaccio”

Matteo Azzali non sarebbe entrato single nella casa del Grande Fratello, contrariamente a quanto raccontato. Il concorrente avrebbe una ragazza ad aspettarlo fuori e sui social l’ex fidanzata l’ha sbugiardato: “Tre mesi fa sono stata congedata per un’altra donna dopo due anni di relazione. Vergognati pagliaccio”. Anche per questi motivi avrebbe minacciato di lasciare la Casa.

Emergono i primi retroscena sui concorrenti del Grande Fratello. La nuova edizione del reality di Canale 5, condotta da Simona Ventura, è iniziata lo scorso 29 settembre, ma sembra che non tutti i concorrenti abbiano raccontato la verità al momento del loro ingresso. Matteo Azzali, in particolare, non sarebbe stato sincero sulla sua vita sentimentale, tanto da spingere la sua ex ragazza a intervenire sui social.

Matteo Azzali non sarebbe single, la segnalazione sulla sua vita sentimentale

Matteo Azzali è un ex pugile, oggi titolare di una palestra in cui insegna pugilato. Il concorrente è amico di Giacobbe Fragomeni ed era già apparso in tv per sostenerlo all'Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è dichiarato single ma stando a quanto racconta Deianira Marzano su Instagram, ad aspettarlo fuori ci sarebbe una donna con cui ha avuto una storia che "non è mai stata chiusa davvero". Per questo motivo, lui avrebbe "paura" ad avvicinarsi alle coinquiline e a scherzare con loro e avrebbe minacciato di lasciare il reality. "Non riesce a lasciarsi andare, ha un freno. Si erano promessi riaspetto reciproco e si vogliono ancora bene", si legge nella segnalazione.

Le parole della ex fidanzata: "Sei un pagliaccio"

A intervenire sulla questione è stata anche l'ex fidanzata di Matteo Azzali, che ha spiegato sui social quali sono i loro rapporti ad oggi: "Tre mesi fa, sono stata congedata in favore di un’altra donna dopo circa due anni di relazione. Come se non bastasse, me lo sono ritrovata in pompa magna nella casa del Grande Fratello. Ora, giunti ai suoi quarantasette anni, ci si domanda se l’epiteto di “pagliaccio” possa essere sufficiente". I due sarebbero stati insieme fino ad alcuni mesi fa, poi l'ex pugile l'avrebbe lasciata per un'altra donna. Al momento non si conosce la loro identità, ma nella storia pubblicata su Instagram dalla donna si percepisce la rabbia per come si è presentato: "L’appellativo di “pagliaccio” rischia persino di suonare indulgente. Vergognati! Del concetto di rispetto tu non possiedi neppure la più vaga cognizione".