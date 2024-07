video suggerito

Massimo Giletti e Sofia Goggia beccati di nuovo insieme, ma nessuno dei due conferma il presunto flirt Massimo Giletti e Sofia Goggia sono stati beccati dal settimanale Chi, mentre in sella ad uno scooter raggiungono il Lungotevere. Tra i due non è mai stato confermato un flirt, ma è la seconda volta che appaiono insieme, a distanza di un anno.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di un anno dalla prima volta in cui sono stati beccati insieme, ecco di nuovo che il settimanale Chi ha paparazzato nuovamente Massimo Giletti e Sofia Goggia. Anche stavolta non si può dire che ci siano atteggiamenti equivoci, potrebbe trattarsi di un'amicizia, dal momento che da parte dei diretti interessati non c'è mai stata una vera e propria conferma.

Giletti e Goggia di nuovo insieme

Eccoli, quindi, in scooter, in tenuta casual, jeans e maglietta, che dai Parioli dove abita il giornalista, si dirigono verso il Lungotevere, per poi perdersi nel traffico della Capitale. Lei campionessa olimpica di sci, per ben quattro volte, quest'anno è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio, ma è pronta ad allenarsi nuovamente, di fatti prima di essere avvistata in compagnia del giornalista, si trovava sulle nevi del Passo dello Stelvio, dove ha iniziato a riprendere confidenza con gli sci, dopo la frattura di tibia e malleolo tibiale. L'obiettivo è quello di gareggiare per la stagione 2024-2025. Intanto, tra un allenamento e l'altro, riprende gli eventi anche mondani, come la sfilata di Armani a Parigi, dopodiché eccola a Roma, insieme al giornalista, reduce dallo speciale su Ustica in diretta su Rai3. La paparazzata precedente dei due risale ad un anno fa, quando sono stati beccati in piscina, all'Hotel Parco dei Principi, dove alloggiava la campionessa, ma anche in quel caso nessun exploit che facesse pensare a qualcosa di amoroso. Intervistato da Francesca Fagnani, a Belve, Giletti aveva ironizzato sulle sue passioni, parlando della neve e delle persone vincenti, e qualcuno ci vide un riferimento, nemmeno troppo sottile proprio alla Goggia.

Le ipotesi sul flirt

Nel frattempo, il giornalista, è tornato in Rai dopo sette anni di assenza. A settembre avrà un programma tutto suo in prima serata e quindi si prepara ad una nuova avventura televisiva. La campionessa, invece, come anticipato si prepara per le prossime gare. Intanto il gossip sul loro conto imperversa, lo scorso anno anche Striscia la Notizia aveva avanzato ipotesi su un'amicizia speciale, ma da parte dei diretti interessati nessun commento che possa smentire quanto raccontato in questi mesi.