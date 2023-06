Massimo Giletti e Sofia Goggia vicini in piscina, arriva anche Pamela Prati che li ignora Il settimanale Chi ha sorpreso Massimo Giletti in compagnia di Sofia Goggia, la sciatrice con la quale farebbe coppia fissa da qualche tempo. Nemmeno un abbraccio che possa chiarire la natura del rapporto tra i due. Poi l’arrivo di Pamela Prati che non li saluta, e i due decidono di andarsene.

A cura di Stefania Rocco

Sono mesi che si rincorrono le voci a proposito di una relazione in corso tra Massimo Giletti e Sofia Goggia. Il conduttore e giornalista 61enne starebbe frequentando la sciatrice e campionessa olimpica 30enne da qualche tempo ma sulla natura del loro rapporto vige ancora il più stretto riserbo. Sono stati i fotografi del settimanale Chi a sorprendere Giletti in compagnia di Sofia nella piscina dell’hotel Parco dei Principi a Roma. Goggia, nella capitale a causa di alcuni impegni di rappresentanza, ha alloggiato nel prestigioso hotel dove Giletti l’ha raggiunta.

I due hanno trascorso la mattinata insieme nella piscina dell’hotel, nuotando e rilassandosi al sole. Ma non si sono concessi nemmeno un gesto di tenerezza che potesse chiarire la natura del loro rapporto. Mai un bacio, non un abbraccio, nulla che possa tradirli, almeno in pubblico. Sofia e Massimo hanno chiacchierato, restando vicini ma a distanza di sicurezza.

A interrompere la mattinata di relax che Goggia e Giletti si sono concessi in piscina potrebbe essere stato l’arrivo a sorpresa di Pamela Prati. La soubrette ha fatto il suo ingresso in piscina e, a sorpresa, ha sfilato di fronte ai due senza salutarli. Un atteggiamento singolare considerato il fatto che fu proprio Giletti il primo a intervistare Pamela dopo la clamorosa vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone. La ospitò a Non è l’Arena in esclusiva per tre puntate, dimostrando di avere instaurato con l’ex diva del Bagaglino un ottimo rapporto. Rapporto che potrebbe essersi raffreddato, almeno a giudicare dal mancato saluto tra i due. Subito dopo l’arrivo di Prati, Giletti e Goggi recuperano borse e teli mare e abbandonano la piscina. Rientrati in hotel, escono separatamente qualche ora più tardi.