video suggerito

Sofia Goggia mostra la vera copertina di Sette e scherza: “Hanno assunto il grafico di Kate Middleton” La sciatrice ha scherzato con Fiorello per la copertina di 7 che l’ha ritratta con due piedi sinistri: “Hanno assunto lo stesso grafico di Kate”. E mostra la foto vera: “Era perfetta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sofia Goggia è stata la protagonista della puntata dell'8 aprile di Viva Rai2! La sciatrice ha inevitabilmente parlato della copertina che ha fatto discutere, quella di Sette, l'inserto del venerdì di Corriere della Sera, nella quale è stata raffigurata con due piedi sinistri e un braccio, il destro, più lungo del normale. "Hanno assunto lo stesso grafico di Kate Middleton", ha scherzato la sciatrice che ha poi continuato: "Ho anche due mani sinistre". Poi ha mostrato la vera foto che, come ha dichiarato anche Fiorello, "era perfetta".

L'intervento di Sofia Goggia da Fiorello a Viva Rai2!

Del resto tra i primi ad accorgersene era stata la stessa Sofia Goggia che su Instagram aveva scherzato: "Quando ti accorgi che i tuoi piedi in copertina sono entrambi sinistri". Anche da Fiorello, Sofia Goggia ha mantenuto un profilo divertente e divertito da tutta questa situazione ed ha mostrato la vera fotografia scattata dal fotografo Massimo Sestini, già vincitore del World Press Photo, pluripremiato fotografo, che si è scusato: "I suoi piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi".

Le scuse del fotografo

Così su Instagram, il fotografo di Sofia Goggia: "Mi è accaduto un incidente con la copertina di 7 su Sofia Goggia. Il mio postproducer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria". Anche la redazione del settimanale non avrebbe alcuna responsabilità secondo Sestini: "Preciso che dalla redazione di 7 non mi era stato chiesto nessun intervento di postproduzione. Mi scuso per questo errore con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia i cui piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi".