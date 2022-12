Marta Bassino campionessa del mondo al Sestriere: vita privata, tutto sulla grande sciatrice azzurra La vita privata della campionessa di sci che ha vinto la Coppa del Mondo al Gigante femminile al Sestriere.

Marta Bassino ha trionfato nella Coppa del Mondo. Una vera e propria "valanga rosa" per la nuova campionessa che è riuscita a conquistare il Gigante femminile al Sestriere in un tempo incredibile: 2'28'89, lì dove l'ultima volta l'aveva chiusa al terzo posto. Comprensibilmente, fioccano le richieste e gli approfondimenti per conoscere di più su di lei. Chi è davvero Marta Bassino? Scopriamolo insieme.

Marta Bassino: quanti anni ha e dove è nata

Marta Bassino nasce a Cuneo il 27 febbraio 1996 e ha da subito mostrato di essere una grande appassionata di sci. A Borgo San Dalamazzo, dove è cresciuta, c'è suo padre che già all'età di due anni comincia ad allenarla. Infatti, suo padre è un maestro di sci. All'età di 14 anni, Marta Bassino inizia a fare sul serio, dedicandosi al professionismo. Arriveranno tante soddisfazioni: 1 oro a Cortina d'Ampezzo 2021, 1 bronzo ad Åre 2019, 1 oro ai Mondiali Juniores di Jasná nel 2014. Ora la Coppa del Mondo al Gigante 2022. È la sesta vittoria, il ventitreesimo podio della sua carriera in 5 specialità differenti. Come ha dichiarato ai giornalisti: "Ho vinto in condizioni dure. Ho lottato perché dopo una stagione difficile rivolevo vincere".

Marta Bassino è fidanzata: la vita privata

Sulla vita privata di Marta Bassino si conosce per la verità davvero molto poco. Sappiamo che attualmente è fidanzata con Marco Casagrande, un coetaneo nato nel suo stesso borgo, ma si sa poco altro perché l'atleta sportiva ha sempre preferito tenere lontano dai riflettori tutto quello che afferisce alla sua sfera privata. Però, Marta Bassino è molto attiva sui suoi profili social e ha un account Instagram che utilizza per raccontarsi anche fuori dal mondo dello sport. Il suo profilo è verificato ed è seguito da quasi 200 mila follower, al momento in cui scriviamo: @martabassino.