Una spettacolare Marta Bassino in Coppa del Mondo! Conquista il Gigante femminile di Sestriere Bravissima l’azzurra che nel Gigante femminile, chiuso in 2’28’89, ha preceduto la svedese Sara Hector (+0’11) e la slovacca Petra Vlhova (+0’40). Quarta la Brignone, male la Goggia.

A cura di Alessio Pediglieri

Grandissima vittoria per l'azzurra Marta Bassino che ha conquistato il Gigante femminile di scena oggi al Sestriere per la Coppa del Mondo di Sci. Un successo che ha proiettato la sciatrice piemontese anche in testa alla classifica provvisoria di specialità. Nel Gigante, chiuso in 2'28'89, ha preceduto la svedese Sara Hector (+0'11) e la slovacca Petra Vlhova (+0'40). Quarta è arrivata un'altra azzurra, Federica Brignone che per soli 26 centesimi non è riuscita a centrare il suo 50° podio in carriera. Ha faticato invece Sofia Goggia, che ha pagato la parte centrale del tracciato, dove non ha sciato benissimo e al traguardo ha accusato un ritardo complessivo di 3″74.

Marta Bassino ha così conquistato la sesta vittoria stagionale, la prima in assoluto dell'attuale, 2022-2023 e ha così ottenuto il primo posto in classifica prendendosi 40 punti di vantaggio su Hector e 44 su Gut-Behrami. Un successo costruito in rimonta dopo che nella prima manche era stata Vlhova a scendere con il miglior tempo ma sulle nevi di casa Bassino ha dato il meglio di sé sul muro finale, affrontandolo in modo perfetto, unica a scendere sotto il 2'29 firmando il tempo di 2'28″89. E che le regala il ritorno alla vittoria: erano quasi due anni dall'ultima volta in cui aveva alzato le braccia al cielo in Coppa del Mondo, da Kranjska Gora nel gennaio 2021.

La gioia al traguardo, da parte di Marta Bassino

Sulle nevi del Sestriere si ritrova anche Federica Brignone. L'azzurra ha sciato bene ed è arrivata a soli 66 centesimi dalla compagna di squadra, non riuscendo 26 centesimi di troppo dalla terza, la slovacca Vlhova. Asja Zenere, alla sua sola terza gara di coppa del mondo, si è comportata benissimo, ottenendo un ottimo undicesimo posto, a +2″63 dalla connazionale e ad in passo dalla top 10. Meno felice, invece, Sofia Goggia che non è riuscita ad esprimersi al meglio, chiudendo con un modestissimo +3″74 da Bassino.