La vita privata di Pelè: tre mogli e sette figli di cui due fuori dal matrimonio La morte di Pelè 82enne ha raccolto la famiglia allargata del campione brasiliano, personaggio dalla vita personale decisamente movimentata: “Non sono stato un buon padre”, disse nel 2005.

A cura di Andrea Parrella

In queste ore il mondo piange la morte di Pelè, uno degli atleti più significativi della storia del calcio, scomparso all'età di 82 anni. Una morte sopraggiunta dopo una lunga malattia che ha visto O' Rey, questo il soprannome di Pelè, affiancato dalla numerosa famiglia, stretta intorno a lui fino all'ultimo istante. "Non sono stato un buon padre", aveva detto Pelè nel 2005 parlando della sua sua assenza come genitore , forse perché "troppo preso dal lavoro". Eppure il campione brasiliano, sposato tre volte, con Rosemeri dos Reis Cholbi, Assiria Seixas Lemosil e Marcia Cibele Aoki, ha avuto in tutto sette figli, di cui due nati da relazioni con donne con le quali non è stato sposato.

I sette figli di Pelè: Joshua e Celeste, Kelly, Jennifer, Flávia, Gemina e Edinho

Quanti figli ha avuto Pelè con Rosemeri dos Reis Cholbi: Kely, Edinho e Jennifer

Il primo matrimonio di Pelè è stato quello con Rosemeri dos Reis Cholbi, conosciuta quando era giovanissima e corteggiata per diversi anni. Le nozze sono durate in tutto circa 16 anni, dal febbraio 1966 al divorzio del 1982. Un amore dal quale sono nati in tutto tre figli: Kely, oggi 55 anni, Edinho di 51 anni, Jennifer di 43 anni. Proprio Kely, poche ore prima della scomparsa del padre, aveva pubblicato uno struggente messaggio per il padre, celebrandone la grandezza.

Una foto con con Rosemeri dos Reis Cholbi

I gemelli Joshua e Celeste nati dal secondo matrimonio con Assiria Seixas Lemos

A distanza di 10 anni dal primo divorzio, Pelè si è nuovamente sposato nel 1994 quando, convolando a nozze con Assiria Seixas Lemos, psicologa e cantante gospel più giovane di 16 anni. Una relazione durata ben 14 anni, fino al 2008, nel corso della quale sono nati altri due eredi del campione brasiliano, i gemelli Joshua e Celeste.

Sandra Machado è la figlia di Pelè e Anizia Machado

Tra i figli avuti fuori dal matrimonio c’è Sandra Machado, nata dalla relazione con la domestica Anizia Machado: la donna è deceduta nel 2006. Sandra è stata riconosciuta dopo una battaglia legale andata avanti fino al 1996, quando Pelè, pur essendo rifiutato per tempo di riconoscere la paternità, ha dovuto accettarla dopo che a stabilire il rapporto di parentela era stato un tribunale.

Sandra Machado durante un’intervista

L'ultima figlia Flavia avuta con la fidanzata Lenita Kurtz

E poi, nel 1968, è nata Flávia Christina Kurtz Nascimento, frutto della relazione tra il campione brasiliano e la giornalista Lenita Kurtz. I due non si sono mai sposati e la relazione è stata solo una parentesi nella travagliata storia sentimentale di Pelè.

La storia d'amore con l'ultima moglie Marcia Cibele Aoki sposata nel 2016

A fine anni Novanta Pelè incontrò la donna d’affari brasiliana Marcia Cibele Aoki, una 41enne imprenditrice di attrezzature mediche conosciuta a New York. Nel 2016, dopo sei anni di fidanzamento, la coppia si è sposata. I due non hanno avuto figli, ma il loro è stato un rapporto molto profondo, la donna gli è rimasta accanto fino al suo ultimo sospiro.