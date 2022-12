Chi sono le fidanzate de Il Volo: vita privata di Gianluca, Ignazio e Piero Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone i tre componenti de Il Volo sono riusciti a far innamorare milioni di fan con la loro musica. Del loro privato si sa davvero poco, ma stando a quel poco che si sa, l’amore ha bussato anche alla loro porta.

A cura di Elisabetta Murina

Con la loro musica hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e firmato un contratto con una delle più prestigiose etichette discografiche americane. Tre giovani voci, due baritoni e un tenore, che stanno riscuotendo un enorme successo sia in Italia che negli Stati Uniti. Sono Il Volo, il trio musicale formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Se la loro musica è ormai popolare, della loro vita privata si hanno pochissime informazioni, ma da quel poco di cui si è a conoscenza qualcuno che ha fatto battere il cuore dei tre cantanti, a quanto pare c'è o almeno c'è stato.

Gianluca Ginoble è fidanzato con Eleonora

La vita sentimentale di Gianluca Ginoble pare aver trovato un punto fermo. Al momento, stando a quanto ha dichiarato nel salotto di Verissimo, nel suo cuore ci sarebbe una ragazza che ha lo stesso nome di sua madre: "Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora”. E di cui sarebbe veramente innamorato: "Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice". Si tratta di Eleonora Venturini Storaro laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma oltre che Fashion e Design all'Istituto Marangoni di Milano. I due stanno insieme da qualche tempo e pare che siano più affiatati che mai, come si evince anche dalle foto pubblicate sui social, in cui si mostrano innamorati e felici.

Gianluca Ginoble ed Eleonora Venturini Storaro

Ignazio Boschetto è single dopo la storia con Ana Paula Guedes

A quanto pare la vita sentimentale di Ignazio Boschetto, invece, ha subito qualche cambiamento nell'ultimo periodo. Nel cuore del tenore, infatti, da qualche tempo c'era la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. A svelarlo era stato lui stesso sui social la scorsa estate, con una romantica dedica alla 27enne pronta a partecipare alla versione brasiliana di Ballando con le Stelle: "Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”. Da gennaio di quest'anno, però, non compaiono più foto o video che li ritraggono insieme, ed è quindi presumibile che i due si siano lasciati. Prima di lei, il cantante aveva avuto un flirt con la showgirl Roberta Morise.

Ignazio Boschetto fonte Instagram

Piero Barone è single dopo il flirt con Veronica Ruggeri

Al momento Piero Barone è single. A farlo sapere è stato lui stesso nel salotto di Silvia Toffanin: "L'amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l'anima gemella, io ancora no". Nel suo passato, però, ci sono due donne con nomi conosciuti al pubblico: Veronica Ruggeri, giornalista de Le Iene, e Valentina Allegri, figlia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Con quest'ultima, il tenore ha avuto una relazione durata diversi mesi, al termine della quale si è poi avvicinato all'inviata del programma di Italia Uno, stando a quanto aveva riportato il settimanale Chi.