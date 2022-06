Mario Balotelli incontra Piero Neri, è subito feeling con il nuovo amore di Raffaella Fico Alla prima Comunione di Pia Balotelli ci sono papà Mario e mamma Raffaella Fico, accompagnata dal fidanzato Piero Neri, al suo fianco da circa un anno. Manca all’appello la nuova fiamma del calciatore, Francesca Monti, assente alla reunion familiare.

A cura di Giulia Turco

È un giorno importante. Pia Balotelli, 9 anni, ha celebrato la sua prima Comunione. Una grande festa, che è riuscita a riunire la sua famiglia al completo, papà Mario Balotelli compreso. Non è un caso che le foto pubblicate sull'ultimo numero di Chi facciano così notizia, perché la storia familiare della piccola Pia sta finalmente trovando un lieto fine. Sono lontani i tempi delle lotte tra il padre e Raffaella Fico per quel mancato riconoscimento, per l'assenza del calciatore al battesimo della piccola. Era il 2013. Oggi la sua è una famiglia allargata e felice e si vede dai teneri abbracci che Pia regala a papà Mario.

Piero Neri e Raffaella Fico fanno coppia alla Comunione di Pia

Sono pieni di affetto i gesti della piccola che stringe a sé il suo papà felice di averlo accanto nel suo giorno più importante. Dopo la cerimonia celebrata nella chiesa di Casalnuovo a Napoli, la famiglia si è spostata per un aperitivo e una cena sulla terrazza di Torre Normanna, a Maiori. Storica location molto amata dalle celebrieties, che fa da cornice alla loro festa. Presente alla festa anche Piero Neri, in qualità di compagno (ormai nemmeno più tanto nuovo) di Raffaella Fico. La showgirl, 34 anni, fa coppia con l'erede di una famiglia di noti imprenditori di Livorno, 45 anni, dalla scorsa estate. Il clima è incredibilmente disteso e amichevole: Piero e Mario Balotelli si stringono la mano, poi Raffaella si alza e lascia il posto al calciatore, lo fa sedere accanto a Piero, il suo nuovo amore.

Assente la nuova fidanzata di Mario Balotelli

Manca all’appello soltanto Francesca Monti, la nuova fidanzata di Mario Balotelli, che ha preferito non partecipare all’evento di famiglia. Sicuramente sarà stata invitata, ma potrebbe essere stata una scelta del calciatore quella di lasciarla fuori da quel contesto che, com’era prevedibile, sarebbe stato sotto i riflettori. Lei ha 23 anni e insieme sono usciti allo scoperto lo scorso marzo, con diversi scatti pubblicati sui social.