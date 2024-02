Marica Pellegrinelli si gode la terza gravidanza: le foto insieme al figlio avuto con l’ex Ramazzotti Marica Pellegrinelli diventerà presto mamma per la terza volta, la prima con il compagno William Djoko. In attesa del parto, la modella si gode la gravidanza insieme al figlio Gabrio Tullio, 8 anni, avuto con l’ex Eros Ramazzotti. Il settimanale Chi li ha paparazzati durante una passeggiata a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marica Pellegrinelli diventerà presto mamma per la terza volta. Dopo i due figli avuti con l'ex Eros Ramazzotti, la modella è ora incinta del primo figlio con il compagno William Djoko, dj olandese. Come confermato al settimanale Grazia, sarà una femminuccia e nascerà il prossimo maggio. Nel frattempo, la futura mamma tris si gode la gravidanza insieme ai figli, prendendosi cura di se stessa e della famiglia.

Marica Pellegrinelli incinta passeggia con il figlio Gabrio Tullio

Il settimanale Chi ha avvistato Marica Pellegrinelli mentre passeggiava insieme al figlio minore Gabrio Tullio, avuto con l'ex Eros Ramazzotti. Tenendosi per mano, i due camminano per le strade di Milano, probabilmente in direzione scuola o semplicemente per trascorrere un pomeriggio spensierato insieme. La futura mamma indossa un look all'insegna della comodità, un paio di jeans skinny, un cappello e un ampio maglione con il cappuccio. Come si vede in una delle foto, con una mano si accarezza la pancia, ormai al settimo mese. Manca infatti sempre meno al parto del suo terzo figlio, anzi, della sua terza figlia: nascerà a maggio e sarà una femminuccia, il suo secondo nome sarà Wilhelmina (non ancora rivelato al momento il primo).

Foto dal settimanale Chi

La terza gravidanza di Marica Pellegrinelli e il rapporto con l'ex Eros

Dopo diversi mesi in cui erano solo gossip, è arrivata la conferma ufficiale della gravidanza di Marica Pellegrinelli, la prima con l'attuale compagno Djoko, a cui è legata da circa due anni. La modella è già mamma di due figli, Gabrio Tullio e Raffaela Maria, avuti con l'ex compagno Eros Ramazzotti. Un matrimonio, quello con il cantante, a lungo chiacchierato, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni della modella a Grazia. Stando alle sue parole, pare che Eros al tempo fosse pieno di debiti:

Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario… Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla. Ho un mantenimento per i bambini, come è giusto che sia perché stanno principalmente con me.