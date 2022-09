Marcell Jacobs ha sposato Nicole Daza: video e foto del matrimonio del campione olimpico Marcell Jacobs e Nicole Daza sono diventati marito e moglie. Il matrimonio, con rito civile, si è tenuto sabato 17 settembre a Gardone Riviera.

Marcell Jacobs ha sposato Nicole Daza. Il matrimonio è stato celebrato nel pomeriggio di sabato 17 settembre, a Gardone Riviera nel Bresciano. Il campione olimpico e la sua compagna sono apparsi radiosi mentre si recavano all'altare. Dal loro amore sono nati due figli Anthony e Meghan. L'atleta ha anche un terzo figlio, Jeremy, nato da una relazione precedente.

L'abito da sposa di Nicole Daza

La sposa, che oggi festeggiava anche il suo compleanno (ha compiuto 29 anni), ha scelto un abito bianco a sirena, che esplode in un turbinio di tulle, all'altezza di metà coscia. Lo sposo ha indossato un elegantissimo smoking nero, con una scarpa lucida. È giunto sul luogo del fatidico sì, a bordo di un motoscafo, poi è stato accompagnato all'altare dalla madre.

Gli invitati e il motivo dell'assenza del padre

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati con rito civile, su un altare posto sulla battigia nei pressi della Torre San Marco. La cerimonia è stata officiata dal segretario comunale di Gardone, Valeria Ferro. Gli invitati erano 170. Tra loro ovviamente i parenti più intimi di Marcell Jacobs, che si trovavano in America, come gli zii, i cugini e l'amatissima nonna Claudia, che hanno raggiunto l'Italia. Inoltre, la già citata mamma Viviana e i fratelli del campione, Jacopo e Nicolò. Tra gli invitati anche Giovanni Malagò, presidente del Coni e il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi. Purtroppo, non era presente il padre dello sposo Lamont. Secondo IlGiornale l'uomo era assente per motivi di salute. Alla Gazzetta dello Sport, Marcell Jacobs aveva dichiarato: "Non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l'ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel". Dopo la cerimonia è previsto l'aperitivo al parco e poi la cena a Villa Alba.

Jacobs ospite a Tu sì que vales, Belén: "Racconterà il matrimonio a Verissimo"

Intanto, nel giorno del suo matrimonio, Marcell Jacobs è anche apparso in tv. Il campione olimpico è stato tra gli ospiti della prima puntata di Tu sì que vales, andata in onda sabato 17 settembre. Ovviamente il programma è registrato. Un video che riassumeva i successi che hanno costellato la sua carriera sportiva, ha introdotto il suo ingresso in studio. Il pubblico lo ha accolto con un'ovazione. Gerry Scotti ha ammesso: "Una delle ultime volte che ho pianto è quando ho visto voi vincere tutto ciò che avete vinto". Jacobs ha sfidato i giudici a fare una staffetta: "Vi faccio vedere come funziona il mio sport, facciamo una gara di staffetta". Poi Belén Rodriguez ha annunciato: "Marcell Jacobs la prossima settimana sarà ospite a Verissimo (dunque il 24 settembre) per raccontare il suo matrimonio".